El Málaga CF estalla contra los árbitros

En el seno del club son conscientes de que no son colistas por culpa de los arbitrajes, pero cuentan hasta seis decisiones en las que se han visto seriamente perjudicados en esta nueve jornadas - La Federación de Peñas clama por la situación

La mala dinámica deportiva del Málaga CF, con un solo punto en la tabla y colista desde hace semanas, han ido dejando en un segundo plano las muchas situaciones que en estas nueve jornadas el equipo se ha visto perjudicado por las decisiones arbitrales. Es cierto que el plantel de Míchel no está último y sin haber ganado aún ningún partido por los árbitros, pero en Martiricos cuentan ya hasta seis errores arbitrales en contra en estas nueve jornadas que han lastrado las aspiraciones del equipo.

Y es que, hasta el sábado, el Málaga se había quejado por las dudosas decisiones arbitrales con la boca chica, consciente de que su principal problema no es arbitral y sí futbolístico.

Míchel, que siempre se ha jactado de no hablar demasiado de los árbitros, ni para bien ni para mal, explotó en el Camp Nou después de ver cómo su equipo fue claramente perjudicado contra el FC Barcelona desde el primer minuto, cuando González Fuertes no anuló el gol de Deulofeu que venía precedido de un centro de Digne que ha había salido claramente por línea de fondo. Una acción flagrante y que sólo no vieron el colegiado asturiano y sus asistentes para el estupor del malaguismo.

El «robo» del Camp Nou ha sido el detonante para que el malaguismo, nervioso además por la difícil situación deportiva del club, ya mire abiertamente al estamento arbitral como uno de los culpables.

El propio técnico madrileño, cuyo discurso suele ser bastante conciliador y sosegado cuando se refiere a los árbitros, enumeró algunas de las situaciones de esta temporada en las que el Málaga se ha visto maltratado por las decisiones de los de negro.

Y es que, en el club cuentan hasta seis agravios arbitrales desde que comenzó la temporada que han condicionado los partidos del conjunto blanquiazul. Además del sábado ante el FC Barcelona en el tanto de Deulofeu, curiosamente en el mejor partido del Málaga en lo que va de curso, en el seno de Martiricos claman por otras cinco acciones que fueron pasando de puntillas porque la puesta en escena del equipo fue incluso peor.

La primera, en la segunda jornada liguera contra el Girona, donde el único tanto de los catalanes, obra de Pedro Alcalá, fue en fuera de juego.

Ya en la quinta jornada, en Mestalla y contra el Valencia, el segundo gol che también fue en claro fuera de juego. Esa situación se olvidó ya que el Málaga, después del tanto del italiano, bajó los brazos y fue goleado 5-0.

En la sexta jornada, pese a que el Málaga logró salvar un empate milagroso ante el Athletic (3-3), el árbitro se cebó con los locales en poco más de dos minutos al conceder un gol precedido por una falta sobre Kuzmanovic y expulsar al suizo de origen balcánico con doble amarilla y por protestar.

Ya en el derbi regional contra el Sevilla, los hispalenses se adelantaron en el marcador al transformar un penalti Banega por una acción más que dudosa.

Y por último, antes de la acción del Barça, contra el Leganés sucedió una nueva situación de fuera de juego en el primer gol de Gabriel Pires cuando el Málaga estaba más volcado.

Comunicado de las peñas

Así, tras estos hechos en contra de los intereses malaguistas que tienen poca discusión al ver las imágenes, la Federación de Peñas Malaguistas hizo público ayer un comunicado para quejarse por las actuaciones arbitrales y pedir a este estamento que juzguen al Málaga con el mismo rasero que al resto de los equipos de la categoría.