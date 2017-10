Míchel, insultado en el Camp Nou

Que Míchel sea insultado en el Camp Nou no parece una novedad, por desgracia. Pero según captaron las cámaras de Movistar Plus y El Día Después, el entrenador malaguista solicitó que pararan el partido al árbitro asistente.



Durante el transcurso del partido del pasado sábado, Míchel volvió a escuchar gritos desde la grada culé en los que le llamaban "maricón". El entrenador blanquiazul, sin mucha vehemencia, le pidió al cuarto árbitro que pararan el choque. "¡Árbitro! Para el partido. Me están llamando maricón", dijo a la vez que lanzaba una media sonrisa. "Eso no se lo dices, eh", apuntaba el técnico en referencia a las conversaciones que tienen en línea interna las colegiados y que llegó a perjudicar el pasado sábado.





Míchel: "¡Árbitro! Para el partido. Me están llamando maricón".

A las 20.50h, en #ElDíaDespués pic.twitter.com/GgaJIepc1f „ El Día Después #0 (@ElDiaDespues) 23 de octubre de 2017

Míchel no ha sido bien recibido históricamente en el campo del Barcelona por su pasado madridista. En esta ocasión, como representante del Málaga CF Por el momento,al respecto sobre dicho partido, aunque es previsible que quedase registrado y denunciado por los observadores.