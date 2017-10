Miguel Torres: "No es momento de esconderse"

Miguel Torres gana protagonismo en el Málaga con su ampliación de contrato hasta 2020, pero también es una voz experimentada para abordar la delicada situación que atraviesa el Málaga CF. El capitán blanquiazul ha pasado por sala de prensa para presentar su vínculo como malaguista junto a Mario Husillos y ha abordado diferentes temas de actualidad como la continuidad de Míchel, la necesidad de ganar o la movilización de la afición.

En primer lugar, el jugador se ha mostrado contento por ampliar su vínculo como malaguista. "Agradecer al club la confianza que me ha dado, una vez más. Es la tercera renovación. Una vez más, me siento muy orgulloso por pertenecer más al club. Me da más responsabilidad de la que tengo. El fútbol se mide por etapas y ahora me toca otra. Muy responsabilizado por todos los años que me quedan por delante. Y confiando que el Málaga va a seguir disfrutando al máximo nivel y yo con él".

Torres suma su cuarta temporada en el club. "Nuestra profesión es tan intensa y tan corta que no te da para pensar a larga distancia. Llegar a Málaga, casualmente Mario Husillos me dio la posibilidad de entrar, fue un soplo de energía porque venía de una etapa mala en Grecia. Mi idea fue disfrutar al máximo. Me encontré una afición que demostró su cariño y eso me hizo sentirme identificado con el club. Esto es trabajo día a día de que el master confíe en mí y para ser útil para el primer equipo".

El zaguero se ha congratulado por la movilización de la afición para el partido contra el Celta. "Ayer vi una idea, que ahora es muy útil para nosotros. La afición esta haciendo llamamientos y lo agradecemos. Está con nosotros, porque ya lo han vivido situaciones complicadas. Estoy contento porque el club me ha dado más años, me siento responsabilizado. No es firmar un contrato y sentirse relajado. Sentirme importante y empezar a conseguir victorias, que es lo que todos deseamos".

Sobre las palabras de Míchel y el cambio de discurso en sala de prensa, Miguel Torres también fue claro en que los jugadores no pueden exigir prácticamente nada. "El vestuario en esta situación no tiene capacidad o voz para expresar sus sentimientos. Tenemos impotencia. Buscamos alternativas de juego, que no están saliendo. El míster hasta el día de hoy ha tenido un comportamiento bastante bueno con nosotros, e incluso en situaciones que podría haber sido más duro, no lo fue. Ha intentado echarnos una mano para levantarnos. Si después del partido ha expresado sus sentimientos como cualquier entrenador, está en toda capacidad. Y el futbolista tiene que reaccionar. El único camino ahora mismo es conseguir una victoria en casa".

Los errores arbitrales también están a la orden del día. "Es cierto que a día de hoy, ese tipo de mecanismo -el VAR- nos habría ayudado mucho. No hemos tenido buenas decisiones arbitrales, de nueve jornadas en siete nos han perjudicado. Y en Copa también. No es excusa pero son condicionantes y ahora nos va todo en contra. No nos está beneficiando. Después del Barcelona el vestuario hizo buen partido pero estaba triste. Pasan las jornadas y los errores se ceban con nosotros. Es muy complicado pero pido respeto porque es una institución muy grande el Málaga, trabajamos mucho y espero que ese tipo de errores se solucionen".

Torres renueva con todas las consecuencias. "Esta renovación significa que entiendo la situación del equipo y todas las consecuencias que le pueden pasar al equipo. Mi deseo es disfrutar del equipo a máximo nivel. Y si tengo que seguir hasta 2020 como sea no tengo problema. Espero y deseo seguir disfrutando muchos años aquí en el club".

El zaguero fue cuestionado por la actitud de los jugadores después de que Míchel pusiera el foco sobre algunos de ellos.

"Si supiéramos un único motivo lo habríamos abordado antes. Se trabaja mucho y se dialoga mucho y se buscan alternativas. Hay momentos de los partidos que los mínimo errores los pagamos muy grande. Hay una mezcla de errores de corregir todos, pero que cuando llega la competición no los corregimos. Intentamos durante la semana corregirlos. No es momento de esconderse. No es momento de pensar en proyección propia, es de pensar en la situación que está el Málaga. Del club, a la afición y los jugadores. Y mientras antes lo asimilemos lo que nos dice el míster antes solventaremos la situación".

Y también se le preguntó por su continuidad. "Desde que ha empezado la temporada he escuchado estas preguntas. Prácticamente en todas las ruedas de prensa esta pregunta la han hecho. El club ha dado su confianza a la plantilla y al cuerpo técnico. Deseo ganar partidos por nosotros y por el club, no por el entrenador. Hay que materializar puntos. Y ojalá empezamos esta semana. Es de urgencia. Y enganchar a nuestra afición, que está teniendo un gesto muy bonito. Para que cuando el Celta llegue vea a un equipo necesitado pero también con ganas".

Torres tiene complicado jugar contra el Celta por unas molestias musculares. "Me encuentro bien. Tuve una situación imprevista de una operación de tobillo que me recupere antes de lo que esperaba. El día antes del Barça tuve una pequeña rotura muscular. Me preocupa porque me gustaría aportar dentro del equipo. Pero esto no solo influye el trabajo físico sino el mental. Confío en que la temporada es larga y que podré ayudar al club".

Por su parte, Mario Husillos no quiso abordar cuestiones ajenas a la renovación de Miguel Torres. "Estoy acompañando a Miguel, porque para mí es un gusto. Todo lo que preveíamos que Miguel nos podía dar se ha visto refrendado en el campo. Creo que Miguel ha sido generoso y ha comentado la situación. Miguel ha sobrepasado las expectativas. Se ha ganado dos renovaciones y es capitán del equipo. La alegría de mantenerlo. Heredero de los capitanes que hemos tenido. Es momento para hablar de Miguel".