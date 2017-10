Míchel afronta un nuevo galimatías con el once

Nuevo partido y posiblemente nuevo once del Málaga CF a escena. Que Míchel no ha querido o no ha podido -por sanciones o lesiones- repetir once en lo que va de liga es un problema añadido al conjunto blanquiazul. Pocos se sienten titularísimos en este equipo y lo mismo un jugador pasa de la grada directamente al verde sin pasar por el banquillo.

En los últimos tres partidos -Leganés, Barcelona y Numancia-, el entrenador blanquiazul ha dispuesto tres onces bien diferentes uno de otro. Las lesiones y las sanciones han jugado una mala pasada, pero ahora el técnico blanquiazul afrontará un nuevo galimatías para intentar dotar a su equipo de empaque, de competitividad y sobre todo para dar con la tecla del triunfo.

En total, Míchel ha dispuesto de hasta 21 jugadores en estos tres partidos. Algo que puede parecer evidente si se tiene en cuenta la Copa del Rey, aunque lo cierto es que el técnico madrileño intentó dotar al equipo de cierto empaque con un once casi titular.

Sólo Luis Hernández y Paul Baysse han jugado de inicio los tres partidos citados. Y es que en la zaga es donde menos rotaciones se esperan por las lesiones. Así, en la portería se espera que vuelva Roberto tras superar sus problemas físicos. Mientras que la línea de cuatro estará formada por Rosales, Luis, Baysse y Juankar. El centro del campo parece reservado para Adrián y Recio, que ofrecen cierto equilibrio y salida de balón. En las bandas podría apostar de nuevo por Chory y Keko. Mientras que arriba volverá Peñaranda. Queda una vacante, que podría ser Mula o Juanpi.

Hoy, último entrenamiento y lista de convocados de Míchel, donde despejará algunas dudas.