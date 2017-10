Míchel: "Estoy tranquilo porque nadie me ha ratificado"

Míchel González, entrenador del Málaga CF, ha asegurado en rueda de prensa que no teme por su futuro en el caso de que ante el Celta el equipo sufra una nueva derrota. "Me gustaría que las cosas estuvieran mejor, pero desconfiaría más si alguien en el club me hubiese ratificado, como nadie me ha ratificado sigo haciendo mi trabajo, por que todos sabemos que cuando te ratifican es la ante sala de? y eso no va a cambiar los resultados. Lo que va a cambiar los resultados es que mis jugadores sepan transmitir ante el Celta cómo han trabajado durante la semana".

Por ello, el madrileño ha explicado que las críticas a sus futbolistas tras la derrota copera ante el Numancia responde a una táctica para motivarlos. "El discurso es el mismo, entiendo que se interprete que por primera vez no he hecho una defensa a ultranza de mis jugadores, pero buscamos soluciones en el plano deportivo, en el táctico y también en el aspecto motivacional. No siempre se tiene que dar un paso adelante motivado por la afición o por el entrenador, también por ellos. Los jugadores soportan una gran presión y es bueno que se liberen. A los jugadores, por la edad que tengo, muchas veces los trato como a mis hijos. Muchas veces me enfado pero los trato con mucho cariño, cuando me enfado se lo digo a ellos personalmente".

El técnico es consciente de que la situación es mala y del enfado de la afición, aunque no le da importancia a la pintada que apareció el jueves en el Ciudad de Málaga en contra de sus jugadores. "Con respecto a las pintadas, que podrían haber sido 10.000 y nunca le quitaremos la razón si son con respeto, pero ha sido una. Manifestaciones individuales y colectivas a favor hemos tenido muchas y me quedo con la que van a tener mañana, promovida por una de las peñas más cualificadas que es el Frente Bokerón, con el lema "Aquí no se rinde nadie". Comprendo que lo de las pintadas, entiendo que la gente esté enfadada, nosotros lo estamos, pero entiendo que el mejor apoyo para ganar partidos como el de mañana es tener a la aficióntal y como ha estado hasta ahora detrás nuestra".



"El mensaje a los jugadores se lo envié en el vestuario. Los jugadores son de Primera División, los he defendido públicamente y en privado viendo los entrenamientos, pero es el momento de dar un paso adelante. Los entrenamientos ya eran buenos, pero estos tres últimos han sido mejores. Estamos preparados para el partido. Más allá de lo que está pasando, que son muchas cosas y todas ellas negativas, tener un punto solo no obedece a tener un mal entrenador o a que los jugadores no tengan nivel. Obedecen a más cosas y lo tenemos que solucionar. Aunque parezca mentira estamos a tiempo y tenemos el nivel suficiente para darle la vuelta a la situación", ha continuado.

Además, ha confirmado la presencia del guardameta Roberto en el once titular tras superar sus problemas musculares. "Roberto va a jugar, se ha recuperado. Podríamos haber forzado y que hubiese jugado en Soria, pero no creo que era necesario. Andrés había estado perfecto en el partido del Nou Camp, pero entendemos que Roberto es un jugador muy necesario para nosotros. Lo bueno es que hemos ganado a Andrés para la causa entre medias".

En cuanto al Celta, el míster ha destacado su continuida pese a haber cambiado de entrenador esta temporada. "El Celta tiene mejores resultados que sensaciones fuera de casa. La aportación del Tucu Hernández, que se ha hecho titular indiscutible en este equipo, les ha mejorado mucho las prestaciones en el centro del campo. Iago Aspas es un jugador de un gran nivel y que Maxi arriba es una referencia. Pero en todo caso el Celta es un bloque, pese a que han cambiado al entrenador, 10 de los 11 jugadores que tenemos en mente que mañana van a jugar vienen del año pasado y muchos llevan varias temporadas allí. Es un equipo que viene de lejos. Unzué ha sabido respetar las señas de identidad de un equipo que viene funcionando muy bien estas temporada".

Por otro lado, se refirió a los errores arbitrales. "El martes recibimos otro gol en posición antirreglamentaria. Esta bien que nos hagamos notar en eso, pero es mejor que nos centremos en aspectos del juego. Se basa en partir de la teórica, los árbitros ni te dan ni te quitan, es cierto que se han dado situaciones puntuales que espero que cambien".

En cuanto a la manera de jugar ante el Celta, Míchel reflexionó sobre las cualidades de su equipo. "No nos solemos echarnos atrás, nuestra idea es jugar al ataque. No sabemos meternos atrás. Cuando uno tiene el balón tiene que saber atacar y cuando no lo tenemos defender bien, depende de las circunstancias".

Por último, se refirió a la sequía goleadora de Borja Bastón. "Hablamosde Borja hace unas semanas, los delanteros viven del gol y no puede sentirse a gusto si no marca. En Girona Borja estuvo en seis situaciones de gol, es lo que buscamos, que esté en esa situación. Pero un delantero sin gol es normal que le cause dudas, por muy bien que juegue".