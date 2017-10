Ganar como única obligación

Míchel, con el agua al cuello, esconde sus cartas y solo desvela que Roberto volverá al once.

Se acabaron las excusas, los discursos de manual y las evasivas. Esta noche toca ganar, por lo civil o por lo criminal, si el Málaga quiere agarrarse a una permanencia que a día de hoy se antoja complicada. Porque después de nueve jornadas sin ganar el cinturón aprieta al equipo y al entrenador y ante el Celta (20.45 horas), los blanquiazules están obligados a conseguir tres puntos vitales para seguir agarrados en la pelea de los de abajo.

Por que el Málaga ha demostrado que es el peor equipo del curso. Sin más. Un solo punto es el bagaje de un equipo descompuesto, sin alma y que no ha sido capaz de hincarle el diente a nadie hasta la fecha. Una situación que, si persiste esta noche en La Rosaleda, supondrá que la continuidad de Míchel en el banquillo sea insostenible.

Es cierto que nadie en el club le ha dado un ultimátum al entrenador, ni tan siquiera lo han ratificado en el cargo (ante sala para despedirlo), pero el mundo del fútbol no espera a nadie y con esta dinámica cortar la cuerda por el lado del entrenador siempre es lo más fácil. Además, que ningún técnico en la historia moderna de Primera División ha aguantado en el cargo con los números que maneja Míchel. La paciencia de Al-Thani es amplia, pero no infinita.

El Málaga llega a la cita muy tocado y con muchas dudas. Sin ganar en Liga y humillado en Copa el martes por un Numancia que remontó en el descuento, el equipo necesita ganar como el comer. Las derrotas y el mal juego están haciendo mella en la moral de una plantilla a la que le falta, además de calidad, algo de carácter tras la salida este verano de veteranos como Duda, Weligton o Camacho.

Ellos ya no están y son otros los que han asumido el rol dentro del vestuario, pero lidiar con esta crisis de resultados no es fácil pese a los intentos de remar todos a una de los Recio, Miguel Torres o Luis Hernández, las voces autorizadas entre bambalinas.

En lo deportivo, Míchel recupera para la causa a Roberto, que volverá a ser titular bajo palos tras perderse por lesión los duelos del Camp Nou y Soria. Es cierto que Andrés Prieto estuvo bien ante la ausencia del guardameta madrileño, pero Roberto es el titular y ha demostrado ser el mejor en este arranque liguero, evitando alguna goleada escandalosa. También regresa Recio tras sanción.

Del resto del once y de la convocatoria Míchel prefirió guardarse sus cartas y hasta hoy no ofrecerá la lista definitiva. En todo caso, Kuzmanovic, Miguel Torres, Rolan y Diego González no serán de la partida por lesión. Además, se esperan represalias por la nefasta puesta en escena copera ante el Numancia, y algunos titulares en Soria no estarán ni en la lista.

Por su parte, el Celta llega a Málaga instalado en la zona media de la tabla y con la moral alta tras vencer en Copa a domicilio con el Eibar, su tercer triunfo seguido lejos de Balaídos.

Solo la solidez defensiva del Atlético y la gran actuación de Jan Oblak el pasado domingo han frenado últimamente al Celta, en el único partido en el que los futbolistas de Juan Carlos Unzué acabaron sin marcar desde que empezó la temporada.