Al-Thani: "Hay un montón de técnicos que se han ofrecido, pero yo prefiero la continuidad de Míchel"

Abdullah Bin Nasser Al-Thani ha concedido una entrevista en el diario catarí Al-Sharq, de la que Radio Marca Málaga se hace eco y donde el presidente blanquiazul aborda diferentes temas de actualidad.

El dirigente, cuestionado sobre la continuidad de Míchel, es contundente. "Muchos quieren despedirlo, pero no estoy de acuerdo porque el entrenador no es sólo el responsable de los resultados. Hay un montón de nombres de técnicos que se han ofrecido, pero yo prefiero la continuidad de Míchel. Ahora ganamos un partido y la situación va a ir a mejor".

Al-Thani también mira al mercado invernal para solucionar el camino blanquiazul. "Es una situación preocupante, por supuesto, y estamos tratando de salvar al equipo tanto como sea posible. Esperamos a la ventana de fichajes para incluir más de un nuevo jugador y rescatar al Málaga para colocarlo entre los diez primeros, porque a partir del décimo se pierden algunas ventajas económicas", apunta a la vez que aborda la posible relación con el Paris Saint Germain (PSG) para intentar reforzarse en el mercado invernal. "Espero cooperación, sobre todo porque hay jugadores en la entidad parisina que no están jugando asiduamente. Es natural que exista esta cooperación porque todos miramos lo mejor para ambos".

El presidente también fue cuestionado por su relación con Nasser Al Khelaifi, presidente del conjunto francés, así como las críticas que han recibido por la fuerte apuesta económica en el equipo o el apoyo al terrorismo por parte del gobierno catarí. Una situación que también salpica al Málaga CF, según Al-Thani. "No apoyamos al Daesh ni financiamos a ninguna célula terrorista. Va contra mi forma de pensar. Hay maneras de seguir, tanto en Francia como en España, la contabilidad de ambos clubes, dónde gastamos el dinero. Lo que quieren es pescar en aguas revueltas. Cuando el PSG fichó a Neymar le dije a mi hijo Nasser que contactara con Al Khelaifi y le aconsejó que se preparara porque hay enemigos que no iban a permanecer en silencio con la superioridad en Francia. E igual que ha dicho mi hermano Al Khelaifi, no hay nada que ocultar, ni en el PSG ni en el Málaga".

Al Thani también cree que el club seguirá creciendo. "Pronto se pondrá la primera piedra de la Academia. Málaga siempre estará en el corazón, ya no es sólo un proyecto deportivo, es una parte grande en mi vida y para mi familia, y lo seguirá siendo en cualquier circunstancia".



Por último, no quiso desvelar cuándo volverá a España. "Regresé de España antes del último Ramadán, donde solía pasar el mes sagrado con mi madre y mi familia en Doha, pero el injusto asedio a Catar cambió muchas cosas y me hizo quedarme aquí hasta que se llegara a una solución a la crisis. Y aunque el Málaga me necesite, antes está el amor a la patria. Además, están mis hijos, con Sheikh Nasser como vicepresidente, Sheikh Rakkan en el Consejo de Administración y la Sheikha Hamyan presidiendo el equipo femenino. Todos ellos tienen la capacidad para manejar los asuntos del club".