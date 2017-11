Míchel: "Hemos encontrado una columna vertebral"

Míchel ha pasado por sala de prensa y se ha mostrado ilusionado con conseguir un nuevo triunfo para comenzar una racha victoriosa. El técnico ha abordado temas de actualidad, nombres propios y también las declaraciones de Al-Thani en una entrevista concedida al diario catarí Al Sharq.

En primer lugar, analizó al rival, al Villarreal. "Es un equipo que ataca muy bien, juega muy bien y que sus jugadores tienen muy bien pie. Es un equipo que su filosofía de club les anima a jugar así con independencia del entrenador que haya pasado por allí, y también creo que hay opciones reales de atacarles y atacarles bien. Ya lo dijimos en el Camp Nou, y tuvimos nuestras oportunidades, no veo porqué no podamos tenerlas en Villarreal. Desde luego, nuestra mentalidad es esa, afianzada con la victoria del otro día. Intentando ser objetivos: estamos en una mala posición en LaLiga, pero en una muy buena disposición y hace que no renunciemos a nada. No renunciábamos sin victorias imagínate ahora".

Sobre la posibilidad de repetir once, Míchel asegura que es bastante posible. "Era una opción impensable desde el comienzo de temporada porque siempre nos ha pasado algo. Es bueno darle estabilidad al grupo, si pudiéramos repetir. Si no hubiera un cambio de última hora es una opción bastante estable. El equipo más o menos ya ha encontrado una columna vertebral".

Uno de los nombres principales que han cambiado su rol es el Chory Castro. "Al principio Chory estaba pasando por dificultades físicas durante la pretemporada. Le hemos acoplado a otro puesto y otras funciones en el equipo y lo está haciendo muy bien. Ya lo hizo muy bien en el Wanda Metropolitano y cada día lo está haciendo mejor".

Otro de los jugadores es Diego González, que vuelve tras lesión. "Diego llevaba trabajando con los readaptadores bastante tiempo. Hemos estado con él toda la semana, no entre algodones, pero sí intentando que no tuviera un retroceso porque eso sería bastante malo. Y está bien, está mucho mejor, y sobre todo se le ve muy confiado, está alegre y eso es síntoma de que su rodilla está respondiendo".

El técnico también habló sobre la afición. "Un equipo puede estar predispuesto, concentrado, con las ganas que tenían mis jugadores de ganar y yo mismo, pero el clima de ganar ese partido antes y durante hizo que la sensación fuera de que estábamos en casa y estábamos protegidos. Los aficionados fueron para nosotros una tremenda ayuda para ganar el partido. Mis jugadores en el campo y la afición desde la raya hicieron mucho más que el entrenador para ganar ese partido".

A Míchel también se le cuestionó sobre la opción de reforzarse en el mercado invernal con jugadores del PSG. "Si me dan a elegir... No sé si cuadraría por tema presupuestario. Todas las ayudas son bienvenidas, de la ONU, la Cruz Roja (risas) Y de jugadores que no puedan tener minutos allí. Ojalá..".

Y sobre el respaldo público de Al-Thani en la entrevista en un medio catarí. "Con todo el respeto, no es una cuestión que supiera de esta semana, lo sabía mucho antes. La semana pasada con Husillos hablé mucho y tenía la certeza a través de él. Cuando oía que había salvado la cabeza tras ganar al Celta tenía la seguridad de seguir en el puesto. Cuando un entrenador es la cara visible, los agentes hacen su trabajo, que es preguntarle al director deportivo si hay alguna posibilidad. No hace falta que lo sepa, ocurre en el mundo del fútbol. También pasa en el periodismo".