Un once con aire continuista

Ha encontrado un bloque equilibrado, que sabe a lo que juega y que ofreció un buen rendimiento en la victoria sobre el Celta - Torres no llega a tiempo.

Hay una premisa en el mundo del fútbol: lo que funciona no se toca. Y si un grupo de jugadores consigue una victoria, la primera de la temporada, hay que mover lo más mínimo el «árbol» y dar continuidad a lo que se ha hecho bien. Míchel pulsó el pasado domingo en La Rosaleda ante el Celta de Vigo la tecla correcta tras completar en diez jornadas diez alineaciones diferentes. Las lesiones, las sanciones o la simple rotación del técnico en busca de variantes para encontrar el camino correcto han impedido que haya continuismo en Martiricos, que haya una base sólida con la que ir moviendo fichas por cuestiones puntuales o que todo gire sobre un eje de hombres que se sientan titularísimos. Pero ahora, tras los primeros tres puntos, la tendencia parece haber cambiado.

Míchel tiene muchas opciones de volver a repetir el once que dispuso ante el Celta contra el Villarreal mañana domingo. El técnico madrileño tiene a los mismos jugadores disponibles, no ha sufrido ni bajas por lesión ni por sanción, y todo hace indicar que dará continuidad al trabajo bien hecho la jornada pasada. Un premio, una gratificación o la simple evidencia de que los que juegan están mejor que los que no lo hacen.

Es por ello que en el Estadio de La Cerámica, el Málaga tiene también muchas opciones de volver a repetir biorritmos y sensaciones. Los blanquiazules pueden transportar todo lo bueno que hicieron contra los gallegos, esta vez lejos de casa, donde ni siquiera han conseguido ni marcar.

El once, por lo tanto, parece claro y apunta a ser la base en las próximas semanas. En la portería Roberto es insustituible, siempre que las lesiones le respeten. En la zaga, ante la falta de efectivos, tampoco habrá movimientos. Rosales, sin estar en su mejor nivel, seguirá en la derecha, mientas que Juankar, sin competencia, lo hará en la izquierda. Luis Hernández y Paul Baysse llevan ya un tiempo siendo la pareja de centrales titulares y mejoran con el paso de los jornadas.

En el centro del campo, Adrián y Recio le han tomado el pulso a la creación y la destrucción. Se compenetran y se entienden. Por la banda derecha, Keko, poco a poco, se está asentando. Y en la izquierda, Chory, vive su segunda juventud.

Arriba, Juanpi y Peñaranda, la conexión venezolana que dio buenas sensaciones ante el Celta y que ahora amenazará al Villarreal. El puesto de Juanpi quizás sea el único que está expuesto a cambio, ya que Borja Bastón, En-Nesyri o el propio Mula podrían entrar de inicio.

Hoy, última sesión previa al choque donde Míchel ofrecerá la convocatoria para viajar a tierras castellonenses. Pero los tienen muy pocas opciones de entrar son los lesionados Ricca, Kuzmanovic, Diego Rolan, Miguel Torres y Cengo. Míchel podría repetir incluso convocatoria una jornada más, lo que forjaría el continuismo.