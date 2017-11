Adrián: «No necesito que me piten o me aplaudan para saber si estoy bien o mal»

Adrián González pasó ayer por el plató de Málaga DxT de Onda Azul Málaga en el que repasó la actualidad del conjunto blanquiazul y donde apostó por una reacción en los próximos compromisos, pese a que asegura que en el vestuario no echan cuentas por el momento. «Hablamos de vez en cuando, pero no queremos estar mirando todo el rato cómo está la tabla porque muchas veces influye más en lo negativo que en lo positivo porque crea ansiedad. Tenemos que fijarnos ahora en el partido de este fin de semana, que es importante y donde tenemos opciones de sacar los tres puntos. No tenemos que mirar más allá porque ahora mismo no estamos para mirar lo que puede pasar dentro de dos meses», dijo el centrocampista del Málaga CF.

El jugador se encuentra con ganas de volver a jugar. «Con ganas, porque volvemos a jugar en La Rosaleda, que tenemos muchas ganas. Es un partido importante y donde seguramente tenemos opciones de lograr otra victoria en conjunto con esa afición que nunca nos abandona».

«Sabemos que vamos a tener que sufrir hasta el final. Pero si ganamos al Dépor nos colocamos a cuatro puntos de ellos. Sobre todo los de casa son muy importantes. Por la afición, que es increíble. He estado en muchos equipos y es difícil encontrar aficiones así de fieles y animosas incluso cuando van las cosas como han ido», apuntaba Adrián.

El mediocentro también habló de su fichaje por el Málaga, del cual no se arrepiente. «No esperaba a estar alturas estar sufriendo en el momento en el que estamos. Cuando vine al Málaga la intención era hacer un proyecto bueno, con continuidad del proyecto del año anterior donde creo que el equipo iba a estar peleando por esos diez primeros puestos. Pero no pasa nada, no me arrepiento de haber venido, yo soy muy feliz de estar en el Málaga porque era donde yo quería estar. Y lo importante es llegar a la jornada 38 que estemos salvados, que estemos en el centro del campo y que el año que viene se pueda planificar otra cosa. Sobre todo llega con opciones reales de hacer cosas a enero, que ya han dicho públicamente que se va a reforzar al equipo. Y tener claro que los que vengan no vienen a solucionar nada sino a ayudar a los que están aquí».

Adrián también habló sobre los pitos. «Los pitos es algo normal. Al final yo soy de la opinión que si fuera un aficionado de un club intentaría no pitar a un jugador de mi equipo porque lo que quiero es que mejore durante el partido. Al final mostraría mi juicio final y eso hay que respetarlo. Me lo he tomado con normalidad. Yo sabía que tenía que jugar mejor y dárselo a la afición, por cómo había jugado los últimos años. No necesito que me piten o me aplaudan para saber que estoy bien o mal. En ese momento cuando ocurrieron los pitos sé que no estaba a mi mejor nivel. Me lo tomé con normalidad, sabía que le podía dar la vuelta a eso».