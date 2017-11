Míchel: "Que no toquen a mis jugadores, la responsabilidad es exclusivamente mía"

Míchel González entona el mea culpa. El técnico del Málaga CF ha pasado por los micrófonos de Radio Marcar Málaga en Casa Juan Los Mellizos en la Carihuela en una entrevista en la que también ha estado presente La Opinión. Allí, el técnico blanquiazul ha reiterado la parte de culpabilidad sobre la situación que atraviesa el equipo, a la par de destacar la trascendencia del partido contra el Deportivo de La Coruña este domingo y también señalar en que desvía la atención del mercado invernal, al menos de momento.

"Estoy bien, estable. Siempre estoy bien de ánimos, soy una persona positiva. Y en el puesto en el que estoy no puedo ser pesimista porque los jugadores se contagiarían", admitió el técnico en primera instancia.

"Cuando uno no gana cualquier argumento suena a excusa y eso no entra dentro de mi frase ideal. Tenemos que aprender para pensar que el futuro va a ser mejor, aprender de las derrotas y de las situaciones en contra", dijo.

Sobre el mercado de invierno, Míchel insistió varias veces en que no mira por el momento. "Veo los entrenamientos y me gusta ver que el equipo puede ganar y bien al Deportivo. No puedo pensar en el mercado de invierno, mes y medio en el fútbol es una barbaridad".

Y sobre la calidad de su plantilla, el técnico fue directo. "Que no toquen a mis jugadores, la responsabilidad es exclusivamente mía. Podía ser más tibio al defender la calidad de los jugadores".

"No pienso en que van a encontrar un entrenador mejor que yo, que pueden encontrarlo, pero seguro que no trabaja más que yo. No me afecta, igual que no pienso en el mercado de invierno. Jamás digo que mis jugadores no tienen nivel", explicó.

Y sobre la trascendencia del partido con el Depor, otra reflexión. "No puedo ir más allá del partido del domingo. Lo que pase después tiene una consecuencia directa con lo que pase ante el Deportivo. Podemos ganarle al Depor, no creo que haya grandes diferencias con ellos".