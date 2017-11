El partido del morbo para Diego Rolan

Apunta a titular tras perderse los dos últimos partidos por lesión.

Diego Rolan, posiblemente uno de los pocos clavos ardiendo a los que se agarra el malaguismo para salir del descenso, jugará el domingo como agente doble. Es decir, que vestirá de blanquiazul malaguista, pero su futuro será de blanquiazul deportivista a partir de la próxima temporada. Un extremo que pondrá a prueba la profesionalidad del delantero uruguayo ya que a día de hoy, ambos equipos son rivales directos por la permanencia en Primera.

La historia se remonta a finales del verano pasado, cuando el Málaga se hacía con los servicios de Diego Rolan en calidad de cedido por parte Girondins de Burdeos, pero aún hoy no deja de ser rocambolesca. La noticia la hacía pública el propio club francés, ya por la noche, coincidiendo con el regreso del Málaga CF de caer en su segundo partido de la temporada, en Girona.

En ese momento, la confusión fue máxima ya que el propio presidente del Girondins, Stephane Martin, anunció por la tarde en la televisión oficial del club que renovaba y que salía cedido al Deportivo de La Coruña. Pero horas después, el nuevo destino era Málaga. Rolan, con pasaporte extracomunitario, no podía jugar en el equipo gallego, que tenía cubiertos todos los cupos. Y el Málaga era el siguiente en la lista que había mostrado interés por el charrúa.

Sin embargo, el vínculo entre Girondins y Deportivo no quedaría en el olvido y semanas después, desde tierras gallegas se apuntaba a un acuerdo para la próxima temporada donde Rolan será del Deportivo. Pese a que el Málaga tiene una opción de compra, es mayor que el pago que hará el equipo gallego por su fichaje. Un acuerdo privado que no han trascendido cifras al respecto.

Rolan fue cuestionado días atrás en una entrevista en el Diario As por este acuerdo. «Lo del Deportivo es una historia muy rara y complicada que no quiero contar para que no haya confusiones. Que lo haga mi agente, que lo puede contar mejor que yo. Ahora estoy en Málaga e intentaré hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo. (...) No quiero decir cosas que no sé. Vine aquí para ayudar al Málaga y mi objetivo personal es jugar y tratar de mostrarme para ayudar al club y también porque tengo un objetivo personal que es ir con mi selección. Quiero estar en el Mundial y para eso tengo que hacer todo lo posible estar a un buen nivel. No me puedo permitir estar a un 50 por ciento ni a un 60 por ciento. Tengo que estar al cien por cien durante toda la temporada», dijo sobre cualquier suspicacia al respecto.

En cualquier caso, Diego Rolan reaparecerá este domingo con muchas ganas tras estar casi un mes en el dique seco. El uruguayo cayó lesionado en el Camp Nou el pasado 21 de octubre y reaparecerá este domingo 19 de noviembre. Durate el parón ha ido integrándose progresivamente y ya es uno más.

De hecho, Rolan apunta a titular ante el Dépor, por lo que será un jugador a tener en cuenta y previsiblemente jugará de salida junto a Adalberto Peñaranda, que también está a un nivel mejorado.

Rolan ha marcado dos goles en lo que va de Liga y siempre que ha estado disponible, ha jugado. Sin embargo, ya ha sufrido dos lesiones musculares en lo que va de temporada. Llegó lesionado de su cesión desde tierras galas y la ya citada lesión ante el Barcelona. Seis partidos, 410 minutos y dos goles. Esos son los números a los que se agarra el malaguismo para que Rolan sea uno de los héroes por la salvación.