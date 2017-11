"Confío en el Málaga CF, sólo hay que cambiar la mentalidad con resultados"

Colgó las botas hace unos meses tras su última aventura en Mallorca, pero tiene una dilatada experiencia en Primera División tras debutar con el Málaga CF a las órdenes de Tapia y cumplir cinco temporadas en el conjunto gallego. Una voz autorizada para analizar la final del domingo.

Juan Rodríguez (Málaga, 1 de abril de 1982) regresa a la tierra tras cumplir más de una década lejos de casa. El malagueño, que se dio a conocer en el Málaga CF bajo el manto de Antonio Tapia -ahora director de La Academia-, alcanzó la madurez en el Deportivo de La Coruña. Sin embargo, el malagueño no tiene dudas: «Quiero que gane el Málaga», afirma.

Colgó las botas este pasado verano, ¿se adapta un jugador a la retirada?

Sí, lo tenía asumido. Es un paso muy importante, pero adaptándome de buenas maneras. Llevaba mucho tiempo fuera de casa y ya tenía ganas de estar en Málaga, con mi familia. Y gracias a Dios lo llevo bastante bien.

Ha tenido una dilatada carrera, más de una década en Primera siendo el tercer jugador malagueño que más ha jugado en la elite con 325 partidos...

Sí, he estado once años fuera de casa y una vida entera dedicada al fútbol. Tengo que darle las gracias a todo el mundo. Pero eso tenía fecha de caducidad y lo importante es asumirlo.

El domingo se enfrentan dos de sus equipos. ¿Con quién va?

Lógicamente soy de Málaga, he estado mucho tiempo en la cantera y en el primer equipo. El Málaga, además, es el que necesita los puntos. Es importante que consiga la victoria porque no tiene mucho margen de error y mientras antes consiga un triunfo, mucho mejor.

¿Cómo está viendo al Málaga CF en este inicio de Liga?

No lo veo bien porque las cosas no están saliendo, el juego del equipo no es bueno y por lo tanto las cosas no están saliendo como ellos quieren. Pero yo confío en el equipo, tienen muy buenos jugadores y lo único que falta es que lleguen los resultados buenos para cambiar la mentalidad y tener ese positivismo en el club, los jugadores y el entorno. Está claro que en Primera hoy en día no es fácil ganar y conseguir puntos cuesta mucho trabajo. El Málaga tiene jugadores con capacidad de sobra para conseguir resultados y tirar para arriba.

¿Y al Dépor, cómo lo está viendo? ¿Ya ha cambiado de entrenador€?

Está en crecimiento. Es una situación que nadie la esperaba en el club pero sí es verdad que de medio campo para arriba tiene jugadores con mucho talento, mucha movilidad, capaz de decidir partidos. Están en una situación que no se la esperaban pero que seguro que van a tirar para arriba.

¿Qué le dicen desde allí?

He hablado estos días con gente de allí y me dicen que ahora tienen más confianza, que están más reforzados y con una idea de juego que tienen más clara y sabiendo que tienen jugadores con mucha calidad. Que tienen que demostrar esa calidad que tienen.

Se dice mucho que en el vestuario del Málaga falta sangre malagueña y veteranía. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?

Eso es lo que se dice, pero como no estoy metido en el vestuario€ Yo creo que todo el mundo tiene sangre y no me creo que haya jugadores que le dé igual el Málaga. Todo el mundo es competitivo, le gusta ganar. Y en todos los años que he estado jugando no he conocido ningún compañero que le de igual todo. Son años de contratos que tiene la gente y no es lo mismo jugar en Primera que en Segunda. Eso te lo digo yo que el año pasado jugué en Segunda y hay un abismo de diferencia. Lo que yo creo es que al no salir los resultados hay esa ansiedad y esa precipitación, esos detalles que hacen que puedan decidir un partido. Esperemos que pronto cambie.

Usted ya sufrió el último descenso del Málaga CF a Segunda. ¿Ve similitudes?

Muy parecidas por no decir casi iguales porque no estoy dentro del equipo. Pero lo que yo viví aquel año y lo que vivo ahora como espectador por lo que leo, escucho y me dicen, veo mucha similitud. Hay muchos temas extradeportivos. Eso es un runrún, una pelotita pequeña que cada vez se va haciendo más grande y que no te deja trabajar incluso aunque tú te quieras aislar. No se entrena y juega cómodo. La gente tiene que tener veteranía y mirar sólo al rival que tiene enfrente, pero esa sensación siempre está ahí. Veo mucha similitud.

¿Qué se puede hacer para revertir esta situación?

Confiar en el trabajo que se hace, eso es superimportante. Y estar todos unidos y apoyarse el uno al otro. Porque el apoyo de la afición ya lo tiene y eso se demuestra cada vez que juegan. Eso es muy importante. Tienen que creer en el trabajo que están haciendo.

¿Espectacular la afición, no?

No hay adjetivos, no hay cómo describirlo. Se demuestra cada vez que juegan en casa, incluso el otro día con la selección. Hay una pasión por el fútbol y por su equipo que no se ha visto en casi ningún sitio.

Se habla mucho de llegar vivos al mercado invernal. ¿Qué debe fichar el Málaga en el mercado invernal?

No soy nadie para decir a quién tienen que fichar. Eso lo tiene que decir la gente del club. Sí es verdad que lo importante es que llegue vivo y que haya esperanza en estos partidos antes de la Navidad.

Coincidió con Miguel Torres en su etapa en el Getafe. ¿Qué le dice?

Hablé hace poco con él, pero los que hemos jugado al fútbol sabemos que uno en esta situación lo que quiere es desconectar fuera del campo. Yo eso lo he vivido y le conozco y sé lo afectado que está. Lo que menos se puede hablar es de fútbol. Hablamos de otras cosas.

Antonio Tapia es el nuevo jefe de la cantera. ¿Qué le parece?

Creo que es la decisión más correcta que se puede tomar. Además de que es docente, tiene muy buena mano con los niños. Conoce muy bien la cantera y ha obtenido muy buenos resultados en su etapa como entrenador. Es una persona que es la idónea para dirigir el tema de La Academia.