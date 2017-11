"Considero que en Málaga podría haber más presión, pero no que sea malo"

Míchel González, entrenador del Málaga CF, ha reconocido que el duelo contra el Deportivo es vital para sus aspiraciones y todo lo que no sea ganar es malo. "Para nosotros ya no hay partidos normales, no sé que adjetivo ponerle, pero no podemos especular, tenemos que ir a por los puntos para seguir manteniendo la esperanza", ha dicho en rueda de prensa.

Además, ha querido aclarar sus declaraciones en las que habló de la supuesta "pachorra" que hay en el Málaga y en la ciudad pese a los malos resultados. "Creo que malinterpretáis, no he dicho que mis jugadores entrenen mal. Digo que es un club y una ciudad que tienen calidad de vida, podría haber cambiado la palabra. Me limitaré a contestar sí o no para así sacar las cosas en claro. La calidad de vida que te ofrece este club es grande. Eso no quiere decir que tengamos pachorra. Considero que podría haber más presión, pero no digo que sea malo. Creo que es bueno".

El madrileño ve bien a Diego Rolan después de su lesión y no considera que esté condicionado por el hecho de que se le vincule con el Dépor, rival de mañana, la próxima temporada. "Diego tiene muchas ganas de jugar. Después de ahí... No me gusta hablar de suposiciones, si tuviese un acuerdo con ellos, yo siendo el Dépor no le dejaría jugar contra nosotros. Le he visto entrenar muy bien, no le he visto despistado para nada por otros asuntos".

Además, ha señalado que LaLiga ya va tarde en la implantación del VAR. "Si hubiese habido VAR esta temporada al menos no habríamos empezado perdiendo. Ya estamos tardando, está en toda Europa, LaLiga espalola es la mejor del mundo sobre el papel, por lo que tendríamos que haber sido pioneros en esto. Tenemos que ayudar a los árbitros, el tenis no ha cambiado por el ojo de halcón, estamos tardando en tenerlo. ¿Por qué se va acabar la esencia? Todo lo que ayude debe ser bienvenido".

Por otro lado, Míchel asegura que tiene clara la alineación a expensas de lo que suceda con el Chory Castro, que ha sufrido un golpe en el tobillo esta mañana y es duda para el partido. "Lo tengo claro, tengo muy clara la alineación pese a que el Chory ha tenido un pequeño percance. Una torcedura de tobillo, él se conoce bien y creo que va a jugar, pero habrá que esperar".

Por otro lado, el madrileño asegura que ha visto esta semana entrenar muy bien a Ontiveros y Borja Bastón. "Onti y Borja los he visto muy bien, se da cuenta de la situación y nos van a ayudar, podría decir que por lo que veo en los entrenamientos todos se merecen jugar, todos se emplean bien".

Además, Míchel se ha querido desvincular de la supuesta campaña impulsada junto a Valderrama en la lucha contra el cáncer. "No di ningún consentimiento, ha faltado un poco de sensibilidad, no estaré nunca a favor de utilizar eso. No me ha gustado que se utilice para algo tan duro para las familias. La Asociación de la lucha contra el cáncer tampoco ha estado, conmigo hay emails cruzados que demuestran que yo no estoy en ese tipo de promoción, no en el hecho, pero no me gusta. El cáncer no es para ser frívolo", ha zanjado.

Regresando al fútbol, Míchel ha asegurado que no ve demasiados cambios en el Deportivo de la Coruña tras la destitución de Pepe Mel por Cristóbal Parralo. "Los resultados tampcoo han cambiado tanto, han perdido el partido que jugaron mejor contra el Atlético de Madrid. Cada entrenador tiene su manera de ver las cosas, Cristóbal sabe lo que hace y no le tiembla la mano en un nivel tan alto. Es otro de tantos que hay en la escuela española que está aportando mecanismos buenos para su equipo".

Preguntado por la evolución de Cecchini, Míchel considera que es un jugador que puede ayudar y por eso está en la convocatoria. "Cecchini no fue un señalado contra el Numancia, no los señaló así, buscamos soluciones, el día ante el Leganés jugó cuando estaba fuera de la lista. Es un chico joven que siempre trabaja bien, tiene que aclimaratarse, está en la lista porque entendemos que nos puede ayudar en un momento del partido".

Míchel asume que la situación del equipo no es buena, pero al mismo tiempo considera que aún queda mucho campeonato. "Van a pasar aún muchas cosas, pensábamos que después del Celta todo iba a cambiar y perdimos. Todas las salidas que hemos tenido ya hemos pasado por Wanda, Valencia, Barcelona, Sevilla... Todos tenemos problemas y vamos a pasar por problemas".

Sobre el calendario, Míchel se ha quejado, aunque también ha reconocido que tiene que ser difícil. "La semana que viene jugamos en sábado, y luego ante Numanica y Levante, tres partidos en cinco días; luego en los siguientes 17 días solo jugamos un partido, ante la Real. Sé que es difícil hacer el calendario".