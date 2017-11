Tebas: "El Málaga jugará muchos menos lunes en la segunda vuelta"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró ayer en los micrófonos de Canal Sur Radio que el Málaga CF disputará menos partidos en lunes durante la segunda vuelta del campeonato liguero de Primera División. «Procuraremos en la segunda vuelta que los equipos que caigan en Europa puedan jugar, así que el Málaga jugará muchos menos lunes que en la primera vuelta», dijo.

Al mismo tiempo, explicó las razones por las que el Málaga es uno de los equipos que más ha jugado los lunes. «El partido de los lunes va con Gol. El partido en abierto no lo pueden jugar los equipos que disputan competiciones europeas ni el Valencia, así que quedan menos equipos para elegir. Si lo eligen al Málaga es porque es el que tiene máximo tirón en televisión y más audiencias tiene. Y por eso es el elegido. Y eso se sabe desde que el concurso de televisión funciona así».

Por último, el presidente de la patronal del fútbol aseguró que no le preocupa escuchar los cánticos de «¡Tebas vete ya!», tan recurrentes en La Rosaleda. «Que una afición o un grupo determinado diga: ´¡Tebas vete ya!´, pues a mí no me gusta, pero qué voy a hacer, tampoco me pongo a llorar», finalizó.