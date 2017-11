Míchel: "Los cambios han revolucionado el partido en un momento muy complejo"

Míchel González, entrenador del Málaga CF, ha salido a rueda de prensa liberado después del agónico triunfo por 3-2 ante el Deportivo. El míster ha destacado los cambios que ha realizado para conseguir la remontada, pero ha asegurado que además de eso la afición y los jugadores que antes estaban en el campo han tenido mucha influencia en la victoria. "Los cambios han sido buenos, pero no podemos decir que los otros que estaban en el campo lo estuvieran haciendo mal. Es verdad que han revolucionado el partido en un momento muy complejo, los jugadores tienen mucha fe y la afición pese a ir perdiendo no se ha visto nunca fuera de Primera División", ha valorado en rueda de prensa.

El madrileño se ha referido al sufrimiento con el que el Málaga ha sacado sus dos triunfos en lo que va de curso. Y ha asumido que tienen que seguir mejorando en defensa tras lo visto ante el Dépor. "Sabemos que van a haber muchos partidos así, hemos jugado bien, muchas cosas buenas, pero seguimos en la dinámica de encajar goles con mucha facilidad, a un promedio de dos goles en contra va a ser muy difícil, pero sabemos que hay que sufrir. Pero la sensación es buena porque el equipo no se rinde y eso ya es un gran camino recorrido".

En todo caso, el entrenador ha defendido los recursos que tiene su plantilla y que los triunfos no son solo cuestión de garra. "Fíjate donde ha acabo jugando el Chory, más centrado y creando juego. Seguimos jugando con Adrián de pivote... pero cada semana se van sumando jugadores a buen nivel, poco a poco nos vamos adecuando a ganar"

Y ha valorado la actuación de Borja Bastón, autor del gol del triunfo. "Cuando hay competencia todos mejoramos, también el entrenador que tiene más dudas. Hoy aparecen tres jugadores y es bueno. Borja ha estado en ese plano que le queremos. Ha metido uno y ha peleado. Él sabe que lo tiene y tiene que seguir así, no solo por el gol".

En ese sentido, ha explicado que el delantero madrileño necesitaba estrenarse como goleador, aunque no se alegra exclusivamente porque haya sido él. "Alegra que sea cualquiera, la victoria se percibe como colecticva, todos han colaborado. Borja estaba sufriendo porque no tenía gol. El gol está muy bien pero él tiene que trabajar como hoy porque el equipo lo necesita".

Mención especial ha tenido el Chory Castro, vital en el triunfo de hoy y que ha acabado lesionado. "Tiene el abductor en una oreja, es increíble, tiene mucha calidad, hay que respetarle su edad para buscarle su posición. No podemos pedirle que sea el Chory de hace cinco años, él que es ahora es muy útil para nosotros, ha metido un gol y ha hecho un trabajo excelente, maravilloso".

En un ambiente más distendido, Míchel ha asegurado que se dejará la barba para el duelo contra el Real Madrid en el Bernabéu. "Con el pelo largo, corto... hemos perdido. Me he dejado la barba por abuelo, pero si sirve para ganar me la dejo hasta los dedos de los pies. Por si acaso para el Bernabéu me la dejo", ha bromeado.

Pero ha advertido que el partido contra el Real Madrid va a ser muy complicado y que porque el conjunto blanco se haya quedado a 10 puntos del Barcelona no va a bajar los brazos. "El Madrid no va a regalar el partido, saben de la dificultad que tienen para remontar la diferencia del Barça pero los puntos valen igual para ellos que para nosotros. No conozco a nadie en el Madrid que se rinda por eso".