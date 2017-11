Uno por uno del Málaga - Deportivo

Chory Castro

9. El mejor del partido

El charrúa fue fiel reflejo del compromiso de todo el equipo ayer. Acabó tieso muscularmente y ya venía mermado por un golpe en el tobillo. Antes aportó una asistencia en el primer gol y materializó el 2-2 tras un barullo donde demostró fe para marcar.



Roberto

4. Desconfiado

Falló claramente en el segundo gol del Dépor, donde se quedó a media salida. Un fallo garrafal, sí, pero que responde a su desconfianza con los centrales, que estuvieron horribles. En la primera parte sacó una buena mano.

Rosales

7. Goleador

El venezolano, que se prodiga poco en facetas goleadoras, abrió la lata con un buen remate tras la salida de un córner. En defensa sufrió algo más y en el primer gol del Dépor no supo cerrar bien en el segundo palo.

Luis Hernández

3. Desconocido

Sigue el calvario para el madrileño en esta temporada, que no se parece en nada al central que fue cuando llegó al Málaga. Timorato, con dudas y fuera de sitio, no dejó de dar facilidades a los delanteros rivales.

Baysse

2.Muy mal

El francés sigue sin demostrar todo el bombo que se le dio a su fichaje. Quizás en el vestuario sea un líder, pero dentro del campo no hace otra cosa que generar desconfianza y dudas a sus compañeros por su juego.

Juankar

5. De menos a más

Hasta el tramo final del partido, cuando el Málaga se volcó sobre la portería del Dépor en busca de la remontada, no se le vio. Un carrilero de sus características debe aportar más presencia en ataque.

Rolón

3. Desdibujado

El joven argentino tenía una gran oportunidad para demostrar su valía, pero fue un fiasco. Casi no tuvo trascendencia en el juego a la hora de sacar el balón, estuvo timorato y despistado y fue sacrificado para remontar.

Adrián

7. Organizador

Cada vez se le ve más asentado en el once del Málaga. Parece que la posición en el doble pivote le sienta bien y se siente importante. Ayer jugó un gran partido e incluso estuvo solo en la medular muchos minutos.

Keko

3. Otra oportunidad fallida

El madrileño está gozando de la confianza de Míchel y pese a que se vacía, trabaja y pelea, de él se esperan además otras cosas. No es vertical, no encara y no tiene punta de velocidad. Ayer pasó de puntillas, una vez más.

Peñaranda

6. Luchador

El venezolano aporta mucho a este equipo y ya se ha hecho casi imprescindible para Míchel. Descarga muchos balones, da salida al equipo y solo le falta el premio del gol para certificar su gran momento de forma.

Diego Rolan

7. Sin ritmo

Se le notó mucho el mes de inactividad que ha tenido por lesión. Tiene que ir poco a poco cogiendo el ritmo y volverá a ser ese jugador determinante. Aún así, tiene calidad de sobra y pese a no estar al 100% siempre aporta.

Desde el banquillo

Ontiveros (8) Salió y de sus botas nació el gol del empate.

Juanpi (7) Asistió con clase a Borja para el tercero.

Borja Bastón (8) Marcó el gol del triunfo y se quitó una losa.