El Málaga CF se pone guapo antes de jugar contra el Real Madrid

El portero y el defensa del Málaga CF, Roberto Jiménez y Luis Hernández, han hecho de modelos ocasionales para presentar la ropa oficial de viaje del primer equipo, a pocos días de la visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ambos futbolistas, con muy buena percha, han lucido la ropa sport que ha confeccionado la firma Selected Homme para que los jugadores malaguistas vayan cómodos pero sofisticados en sus desplazamientos. El acto se celebró en la Terraza Gourmet Experience de El Corte Inglés, donde ambos futbolistas analizaron la actualidad del conjunto blanquiazul, con protagonismo del duelo ante el conjunto blanco del sábado en la capital.

En ese sentido, tanto el zaguero como el guardameta han asegurado que la victoria del Málaga en Chamartín es posible, aunque conscientes de la dificultad que entraña siempre jugar contra el Real Madrid. "Claro que se puede, es un partido de fútbol, tres puntos más. Es un rival de mucho nivel y necesita ganar por la distancia que tiene ante el líder. Nosotros tenemos que estar a buen nivel, pensar en nosotros, pero somos optimistas", dijo Luis Hernández, que se crió en las categorías inferiores del conjunto blanco. "Siempre es bonito y especial, pero nosotros necesitamos ganar y aprovechar nuestras ocasiones". Por su parte, Roberto también es optimista pese al potencial de los de Zidane. "Nadie va a descubrir al rival, somos igual de rigurosos todas las semanas sea cual sea el rival. Vamos con todo lo que tenemos para lograrlo".

En todo caso, aunque el Málaga haga la machada de ganar al Real Madrid en el Bernabéu, el portero reconoce que para hablar de cambio de dinámica el equipo debería encadenar al menos tres o cuatro buenos resultados. "Pase lo que pase el sábado confirmar una dinámica buena será cosa de varios partidos, no por lo que pase allí. Una dinámica se sustenta en una serie de tres cuatro partidos, no solo valorando uno de ellos".

E intuye que será un encuentro en el que va a tener mucho trabajo. "Viendo el número de goles y las veces que he tenido que intervenir en jornadas pasadas me espero un partido duro, con bastante trabajo. Pero saldremos de la misma manera".

El portero prefiere no darle tanta trascendencia a jugar en el Bernabéu y asegura que hay que tomárselo como un partido más. "Preparamos todos los partidos de la misma manera, es un rival complicado, la mayoría de jugadores ya han jugado este tipo de partidos, la mejor manera de ganar un partido como éste es dándole normalidad".

En todo caso, Luis Hernández quiere ir paso a paso y prioriza ganar partidos en este momento a jugar bien. "Está claro que cuando los puntos son los que son, hay cosas que no se están haciendo bien, el equipo ha dado un cambio positivo. Priorizamos ganar antes que jugar bien por la situación en la que estamos. Nos gusta jugar bien, pero los resultados nos han penalizado y ahora lo que buscamos son los puntos".

En el plano individual, el central madrileño se mostró autocrítico. "En la situación en la que estamos la nota no puede ser positiva, ninguno puede estar contento con su rendimiento. Hay muchos factores que pueden influir, pero hay que ser autocrítico. Yo sé que puedo dar mucho más y en otras ocasiones lo hemos demostrado. El partido del sábado puede ser un buen partido para recuperar sensaciones".

Sobre la posible salida de Cenk Gonen en el mercado invernal, Roberto no quiso mojarse. "No hemos hablado de este tema, estamos centrados en otras cosas. La situación personal de cada uno no es la prioridad para el equipo. No sé si es cierto o no, pero deseamos que todos los jugadores sean felices y si puede ser aquí en Málaga, mejor".

Y ambos han coincidido en darle un "10" a la afición del Málaga CF. "La afición es ejemplar. Tiran de nosotros los 90 minutos. Sales a calentar y ya empieza a cantar. La afición es inteligente, saben que les necesitamos y están ahí, hay que hacer un fortín de La Rosaleda", indica Luis Hernández. "Todas las aficiones presumen de ser buenas, pero aquí es de verdad. Estoy muy orgulloso de la afición que tenemos", explica Roberto.

El equipo evidencia muchos problemas defensivos, pero la clave para cambiar esa dinámica es tratar de mantener la portería a cero. "Hablar de los problemas defensivos es darle ventaja a los rivales, si encajamos tanto es porque algo no se está haciendo bien. Para ganar los partidos lo más sencillo es dejar la portería a cero y todavía no lo hemos hecho, cuando lo hagamos comenzaremos a sumar de tres en tres más a menudo".

Por último, Roberto ha valorado el inminente mercado invernal, donde el Málaga tiene previsto realizar varios refuerzos."Trabajamos pensando en los que estamos y somos nosotros los que tenemos que sacar la situación para delante. Cualquier ayuda que considere el club será bienvenida, si llegan fichajes los meteremos en la familia del vestuario".