"El Málaga CF se va a salvar porque tiene todas las condiciones adecuadas"

Diego Alejandro Rolan Silva (Montevideo, Uruguay; 24 de marzo de 1993) cayó de pie en Málaga cuando puso patas arriba La Rosaleda en ese empate vertiginoso contra el Athletic Club. Pero el uruguayo asegura que no tiene efecto gaseosa y que su mejor versión está muy cercana a volver, cuando las lesiones le respeten. El charrúa, uno de los 'clavos ardiendo' del malaguismo, pasa de puntillas sobre su futuro, aunque tiene claro que este verano quiere estar en Rusia, con su selección. Pero antes, quiere y debe salvar al Málaga CF, ambas cosas irán cogidas de la mano.

¿Aún con el subidón del pasado domingo?

Sí, fue muy emocionante y muy lindo porque necesitábamos ganar y de la forma en que se hizo, con la gente que apoyó y todo€ Pero bueno, ahora hay que cambiar la mentalidad, hay que pensar ya en el Real Madrid, que tendremos que ir a sacar algún punto.

¿Cómo se administra toda esa montaña rusa de emociones, de ganar al Dépor o de perder ante el Villarreal una jornada antes?

Es muy difícil porque en el fútbol hay muchas emociones. Hay que ser lo suficientemente maduro para saber manejar ese tipo de situaciones. Pero hay gente aquí con experiencia que lo sabe hacer. Creo que no va a ser un problema.

¿Qué le parece la afición del Málaga?

Ya lo comenté en otras ocasiones, es algo que me sorprendió muchísimo. A pesar de los resultados, siempre siguen apoyando. Obviamente que el partido que se ganó el domingo fue gracias en parte a la afición, porque ayudaron y también empujaron al equipo. Eso sirve muchísimo.

Hay gente que dice que la afición es muy sudamericana, muy canchera...

Sí, es muy parecida a la afición de allí, de Sudamérica. Te hace sentir cosas muy lindas como jugador. El jugador de fútbol necesita también de estos estímulos.

Precisamente la afición también tiene muchas esperanzas depositadas en usted...

Bueno, primero que nada agradecer la confianza que tienen en mí. Pero yo intento hacer mi trabajo, si puedo hacer gol bien y si no puedo, pues intento ayudar al equipo. Es lo que trato de hacer y lo que voy a seguir haciendo para ayudar.

¿Hemos visto ya la mejor versión de Rolan o con el tema de las lesiones le ha costado?

Bueno, creo que venía bastante bien hasta el partido con el Barcelona, que me lesioné. Y ahora, para volver a mi nivel necesito agarrar ritmo. Eso vendrá con los partidos. Pero yo me siento muy bien, que es lo importante.

Ahora toca el Bernabéu, un campo complicado. ¿Se puede ganar allí?

Sí, ya demostramos que se puede dentro de la cancha cualquier cosa. Nosotros vamos a ir con la ambición y con las ganas de ganar. Intentaremos hacer lo mejor para ganar y sacar algún punto.

¿Por qué el Málaga aún no ha marcado fuera de casa?

Fuera de casa no nos sentimos con la misma confianza que cuando jugamos de local. Al jugar de visitante esperamos mucho más y tenemos que atacar. Pero creo que se puede decir que es normal, pero trataremos de trabajar ese punto porque en el fútbol hay que hacer goles para ganar.

¿Hacen cuentas en el vestuario?

Sí, obviamente. Pero tenemos claro que hay que ir partido a partido e intentar dejar todo en cada partido para seguir sumando puntos. La actitud del segundo tiempo contra el Dépor es la que tenemos que tener en todos los partidos para ganar.

Le está saliendo competencia en la delantera. Boja Bastón marcó el otro día, Peñaranda está siendo titular, Juanpi tuvo buenos minutos... ¿Teme por su titularidad o es buena esa competencia?

No no, es buena, es una competencia sana. Necesitamos de todos y aquí en el equipo todos son importantes. Se demostró el domingo, que los que estaban en el banco fueron los que entraron y cambiaron el partido. Queda demostrado que necesitamos de todos. Mientras todos estén en un buen nivel, mejor para el grupo.

¿Cómo están sus compatriotas? ¿Chory debe estar muy contento y Ricca, aún fastidiado?

Sí, el Chory la verdad que hizo un gran partido. Muy contento. Desde que está jugando lo está haciendo muy bien, está demostrando. Y eso es muy importante para el equipo. Y después Fede está en fase de recuperación, pero lo viene haciendo bien. Ojalá que se recupere pronto porque es un jugador importante para nosotros.

No ha acudido a las últimas convocatorias de la selección uruguaya. ¿Estará en el Mundial?

Bueno, eso no sé decírselo. Me gustaría muchísimo acudir, obviamente. Jugué casi toda la eliminatoria con la selección, pero es verdad que no acudí a las últimas citaciones. Me toca ahora trabajar, tratar de estar a un buen nivel a ver si puedo estar en la selección.

¿Ha hablado con el seleccionador, con Washington Tabárez?

No, no he hablado con él, aún no. Pero el 'Maestro' tiene las ideas claras y siempre lleva a jugadores que están a un gran nivel. Así que intentaré estar a un buen nivel para ver si tengo la oportunidad de volver.

¿Puede ser el Málaga el trampolín para acudir al Mundial?

Sí, puede ser. Es uno de los objetivos que tengo, por eso vine aquí a Málaga. Para poder ayudar y para poder estar a un buen nivel y acudir a la selección.

Hay una larga lista de uruguayos que ha pasado por Málaga y todos dejaron su huella. ¿Le gustaría dejarla?

Sí, conozco a todos los que pasaron por aquí. Desde mi punto de vista son todos buenos jugadores. Dejaron una buena imagen. Obviamente me gustaría dejar una buena imagen para la afición de Málaga y para el club porque en el fútbol nunca se sabe las vueltas de la vida. Desde que estoy aquí le he tomado mucho cariño.

Viene también de una larga estirpe de futbolistas. De hecho, Gato Romero es primo suyo. ¿Ha podido coincidir con él por aquí?

Gato es mi primo, que pasó por aquí también. Sí, me lo crucé una vez en el club y pudimos hablar un rato.

¿Pudo usted fichar por el Málaga hace unos años o todo se fraguó este pasado verano?

No, fue realmente este verano. Vine por los comentarios que tenía, compañeros que estaban aquí me decían cómo era todo y decidí venir aquí. La verdad que muy bien. Trato de disfrutar y de ayudar al equipo.

¿Fue un partido complicado para usted el del pasado domingo contra el Deportivo por todo lo que se comenta de que si tiene firmado un contrato para el próximo año?

No, porque yo hoy en día estoy en Málaga y mi trabajo es ayudar al Málaga y ganar con el Málaga. Es lo que intento hacer y es lo que hago.

¿Es un tema, el del Deportivo, que le incomoda?

No es que no me guste mucho hablar es que tampoco tengo por qué hablar de eso. Lo único que tengo que hablar es de mi club actual, que es el Málaga.

Está el Málaga mirando al mercado invernal. ¿Comprendería que vinieran refuerzos o con lo que hay pueden salir adelante?

En Málaga hay muy buenos jugadores, pero para un entrenador y para el club es bueno tener alternativas. Yo creo que los que vengan va a ser bienvenidos. Y si no hay fichajes yo creo que el Málaga lo puede hacer así como está ahora.

¿Se salvará el Málaga?

Sí, sí. Se va a salvar porque tiene todas las condiciones, porque tiene los jugadores adecuados, la gente adecuada, los hinchas€ Así que yo creo que sí.