Míchel: "Al Bernabéu no vamos a divertirnos, vamos allí a competir"

Míchel González, entrenador del Málaga CF, ha asegurado en rueda de prensa que el equipo va al Bernabéu con la intención de ganar, pese a que los números que maneja fuera de casa son horribles (sin puntos y sin goles). "Son números indiscutiblemente malos, no podemos poner por delante el hecho de que hemos jugado contra equipos de la parte alta. Afrontamos el partido como día del Nou Camp y el Metropolitano, buscaremos nuestras oportunidades, hay posibilidades. No vamos allí a pasar página, tenemos las mismas necesidades que el Real Madrid", ha dicho en rueda de prensa.

Además, el técnico que se ha referido a otros temas que envuelven la previa del partido contra el Real Madrid y de la actualidad malaguista:

Defensa de cuatro o defensa de cinco : "Tampoco tenemos tantos defensas para jugar con cinco atrás, buscamos soluciones en lo colectivo y en lo individual, ahora con Diego nos permite tener más alternativas, pero preferimos defender atacando, siempre recibimos goles y es algo que nos atormenta. El equipo está jugando bien pero recibimos muchos goles. Hemos estado cuatro semanas con solo dos centrales".

Más alternativas arriba : "Ahora ha vuelto Rolan, también Borja con su gol... Ontiveros, Juanpi, con su asistencia del otro día. Todos suman. He valorado durante la semana que nosotros sacamos los partidos con corazón y buen fútbol, que los tres goles del otro día no se los mete el Dépor en propia puerta".

Jugar en el Bernabéu : "Sabemos que el calendario es así y entendemos que en este tipo de campos siempre es difícil, pero donde pensamos qu podíamos ganar como Girona no lo hicimos. Ante el Barça el equipo no dio la impresión de ser un equipo acabado pese a que nos marcaron de esa manera en el primer minuto. Al Bernabéu no vamos a ver qué pasa ni a divertirnos, vamos a competir".

Necesidad de sumar fuera de casa : "Sería fantástico ganar al Madrid o cualquier rival. En los últimos siete partidos hemos hecho siete puntos, ha sido una parte del calendario complicada fuera de casa, el equipo estaba al borde de la depresión, pero ha demostrado que está vivo. A mí el escaparate me da igual, necesitamos los puntos y valen igual en todos los campos".



Regreso a la que fue su casa : "Mi vuelta dependerá del resultado de mi equipo, conozco ese campo y el club y no hay que fiarse, tienen jugadores muy buenos, el otro día en Champions resolvieron su situacíon ante el gol. Nadie que juegue ante el Real Madrid, ni siendo primero en la clasificación, es favorito en el Bernabéu. A mí la gente siempre me recibe bien, es una plaza exigente, pero cuando estás en la reserva activa siempre es muy cariñosa. Cada vez que he ido al estadio todo el mundo me reconoce. Llegué allí con 12 años y me fui siendo un hombre mayor".

Borja Bastón : "Se ha quitado un peso de encima, se le nota en los entrenamientos, en su forma de ser. No descubro nada cunado digo que los delanteros viven del gol y más si marca uno tan importante como el del otro día".

Sequía de Cristiano Ronaldo : "Aunque se le diera mal el Málaga, que no es el caso, Cristiano es un jugador sobre el que no se admiten dudas. No nos obsesionamos con Cristiano, tienen muchos de excelente nivel, Isco, Kroos, Modric... cualquiera pese a que no esté bien te gana el partido no estando su mejor nivel".

Actuaciones arbitrales : "Los árbitros al final de una temporada no influyen tanto en cómo quedas en la tabla"

No hace números : "Para mí, más que las matemáticas, la asignatura debe ser la psicología, que el equipo esté mucho más seguro, más confiado. El equipo ahora es más estable, aunque lo hemos estropeado fuera de casa. Si seguimos en esa dinámica, siguo convencido de que el equipo se va a salvar pese a que vamos a sufrir hasta final de año".

Opciones en el Bernabéu : "A estos equipos les cuesta defender, antes han pasado equipos como el Betis, Eibar, Las Palmas, Levante... y todos han tenido sus opciones cuando han tenido la posesión, vamos a intentarlo. Queremos llevar el partido a nuestro terreno y a defender con balón".

Importancia de LaLiga sobre la Copa : "Para nosotros los partidos importantes son los de Liga, este fin de semana y el siguiente. Aunque cambiemos jugadores contra el Numancia hay jugadores suficientes para pasar en Copa, con respeto para el rival que nos ganó en la ida. Me gusta la Copa, no vamos a dejarla de lado, pero lo importante es la Liga".

Mercado invernal : "Podemos hablar de Roque Mesa, pero no tengo ninguna información, no hay nada, Mario Husillos está de viaje, la semana que viene nos reuniremos para poner nombres encima de la mesa. El énfasis lo pone el director deportivo, él ya tenía una idea clara de como iba a ser el mercado y coincide con mi forma de verlo. Los jugadores que puedan venir deben ser útiles y estables, que puedan formar inmediatamente en la alineación".