Míchel: "Vamos a poner nombres que puedan venir a competir desde ya"

Míchel González, entrenador del Málaga CF, ha valorado con resignación las bajas por lesión que arrastra el conjunto blanquiazul, donde se ha confirmado la grave lesión de Juankar, que se pierde la temporada por una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla por la que se pierde la temporada. "Desgraciadamente se ha confirmado que Juankar tiene roto el cruzado, afectado el ligamento lateral, por lo que lo vamos a perder toda la temporada... Recio tiene unas molestias, pendiente de una resonancia. Esperemos que no sea más que una sobrecarga para poder afrontar el partido ante el Levante. Por contra Kuzmanovic ya está empezando a entrenar y esperamos que el lunes esté con nosotros. Hay más cansancio, tan solo 48 horas para volver a jugar, hoy hemos tenido que trabajar menos, mañana daremos la lista", ha comentado en la previa del duelo copero ante el Numancia.











Y para cubrir la baja de Juankar en el lateral zurdo, Míchel ha valorado las opciones con las que cuenta para reforzar una posición que queda huérfana sin Ricca, también en el dique seco. "Tenemos la solución de Diego González, pero estamos valorando porque forzar mucho a Diego tampoco es conveniente porque el viernes tenemos partido y solo tenemos dos centrales... La opción de Álex Robles, que conoce perfectamente el trabajo y que jugó en la ida, es perfectamente factible".



Y ha valorado la opción de fichar un lateral zurdo de manera inmediata y los riesgos que ello conlleva. "Hablé con Mario Husillos tras el partido, de las posibilidades que habría. Es un tema que mañana vamos a definir. Nos quedan cuatro partidos hasta final de año. Solo podríamos fichar s un jugador que esté en paro o alguno que venga cedido de algún equipo. No es una solución fácil a corto plazo, creemos que para año nuevo Ricca y Miguel Torres van a estar entonces estamos en una situación dubitativa. La secretaría técnica está poniendo nombres sobre la mesa. No solo nombres, opciones reales que pudiesen venir, pero claro venir para competir después del partido contra el Levante no creo que el mercado ofrezca muchas opciones. Me han contado que están saliendo nombres de jugadores que no tienen equipo o que puedan venir cedidos pero sinceramente no estamos hablando de nombres aún".



En todo caso, ha lamentado el hecho de tener "fuera de combate" a los tres jugadores de la plantilla que pueden jugar en esa posición. "Es extraño que los tres jugadores que pueden jugar en el lateral estén fuera de combate y no podamos contar con ellos en los cuatro partidos".



Y ha querido mandar un mensaje de ánimo a Juankar. "Es una lesión durísima que yo sufrí durante mi última etapa como futbolista. A mi edad era más llevadera porque tenía 31 años. Estar 7 meses fuera del equipo y con lo que supone él para el grupo supone una noticia malísima, más que la situación en la que estamos o perder en el Bernabéu. Lo único positivo de esta lesión es que al ser tan larga cada día que pasa tienes una noticia nueva y casi siempre positiva. Esperemos que quede bien de la operación y que la rehabilitación sea buena pero con la temporada que llevamos no es ni mucho menos agradable".



Respecto al partido de Copa, Míchel ha anunciado rotaciones, aunque no todas las que le gustaría debido a las lesiones. "Vamos a hacer algunos cambios, pero no muchos porque no tenemos tantas opciones. Más allá del partido de ida y del sorteo, yo personalmente voy a todos los partidos a ganarlos, primero porque es una competición oficial, segundo porque ganar siempre es positivo y tercero porque no podemos admitir jugar con la camiseta del Málaga de cualquier manera. Tenemos que jugar con la máxima intensidad salga quien salga. Tenemos argumentos suficientes para ganar. Sabemos que el rival es un equipo organizado, ya lo vimos en la ida, pero nos sentimos con fuerza e interés para ganar. Sin excusas"



Por lo tanto, el partido puede ser una buena oportunidad para que los menos habituales se reivindiquen. "Es una buena oportunidad, pero como todas. Aquí jugamos todos. Mañana es un partido que hay que jugar para ganar, igual que el viernes. No es una oportunidad solo de demostrar lo que han hecho otros compañeros que han demostrado que se pueden ganar el puesto. Los necesitamos a todos. Poco a poco vamos mejorando. Algunas veces claramente y otras con pasos más cortos porque los resultados así lo dicen. Vamos viendo muchos jugadores que podemos elegir. Hay 15, 16 jugadores para hacer alineaciones y eso es bueno. Si en el partido de Copa se sube uno más para el Levante pues mejor".



Y no piensa en "tirar" la Copa para centrarse en LaLiga. "No veo ningún beneficio en quedar eliminados y más teniendo un marcador tan cercano. Estamos bien, jugando mejor. Tenemos una opción buena y tenemos que pasar. Hasta enero no tendríamos que jugar la siguiente ronda. Tenemos máximo respeto para el Numancia, no es un rival asequible pese a que sea de Segunda División".



Sobre el mal momento que atraviesa Luis Hernández, pilar básico la temporada pasada en la recuperación del Málaga, Míchel ha asumido su situación pero prefiere recuperar a su jugador antes que criticar. "En el aspecto colectivo trabajamos mucho la defensa. Es un martirio para mí ver muchas cosas que se producen. Cada vez que nos equivocamos nos cuesta muy caro. No voy a ser yo quien le quite o le ponga responsabilidades a un jugador. Con Luis Hernández tenemos que seguir contando, él trabaja con mucho interés, al final es un defensa y pasa un poco como con los porteros, cuando le meten goles aparecen siempre en la foto. Lo que queremos es potenciar las cosas que tiene y hace cosas muy buenas, pero está en ese punto de que todas las cosas individuales le aparecen a él. No vamos a desmoralizarlo y sí a protegerle".



Y ha destacado las palabras de Ernesto Valverde, entrenador del FC Barcelona, para valorar la acción del gol fantasma de Messi en Mestalla y que debió subir al marcador, haciendo alusión a la jugada del gol culé ante el Málaga, que debió ser anulado. "El mejor ejemplo es Valverde. No solo ha demostrado que es un grandísimo entrenador, también que no pone excusas a ningún resultado. Ha sabido estar a la altura y eso es muy difícil. Ha tenido una grandeza increíble acordándose de lo que no se acuerda nadie, que el Málaga en ese partido pudo ser perjudicado. Valverde es un tío grande y lo ha demostrado".





Valverde: "Ante el Málaga hicimos gol cuando el balón salió, hoy nos ha perjudicado. Quedamos todos en evidencia". #MovistarPartidazo pic.twitter.com/t2LOJYe97r — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 26 de noviembre de 2017