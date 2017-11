Míchel: "No sólo son resultados, ahora somos más estables"

Míchel quiere dejar ya en el olvido la Copa del Rey y mirar con optimismo a la Liga. El técnico ha abordado en sala de prensa diferentes temas de actualidad y confía en hacer bueno este viernes ante el Levante su mejoría.

Sin embargo, en principio abordó la eliminación copera y cómo afectará al equipo. "Hay gente que quiere buscar una parte positiva en la eliminación de Copa pero lo mejor es ganar. Fuimos poco contundentes en aprovechar las ocasiones. No podemos pensar que es un retroceso porque no podemos perder un gramo de energía para el partido de mañana. Sabemos que tendríamos que estar mucho mejor. Con lo que hicimos no fue suficiente".

Buena predisposición de la plantilla. "Pensando en lo que estamos haciendo en la Liga. Los jugadores pueden estar afectados pero la actitud es buena. Esa actitud la ponen en liga y a veces en Copa. pero a veces no se acierta y queda deslucido. Y quedas eliminado con un Segunda. Hicimos ocasiones suficientes para pasar. No conozco nada mejor que ganar. La mejor medicina es ganar cualquier partido".

Pero la presión y la tensión está ahí. "Esa tensión la viven bien. Sabemos el problema que nos hemos metido nosotros solos y sabemos el camino para sacarlo. No solo son resultados, también mostramos en el Bernabéu ser más estables. La única manera es no mirar atrás. Esa es la responsabilidad que tenemos".

El técnico fue cuestionado por las opciones para el lateral izquierdo. "Inmediatamente y lógicamente hemos convocado a Ian porque no tenemos efectivos. Tenemos dos opciones y son las que vamos a valorar en el día de mañana. En el Bernabéu Diego no lo hizo mal. Por eso la brusquedad de la inmediatez de buscar a alguien en el mercado".

Sobre la diferencia entre los titulares y los suplentes, Míchel fue claro. "Los titulares del comienzo de la temporada estaban el otro día ante el Numancia. Si miramos el primer tiempo del otro día no estaríamos descontentos para el partido de mañana. Hemos movido la plantilla y hemos buscado soluciones. Lo que no nos funcionó al principio de temporada y tampoco ante el Numancia".

El técnico aseguró que la no convocatoria de Jony no es un castigo. "No castigo jamás a los jugadores. Con Jony estuve hablando y es cierto que cuando los resultados son malos... Yo no creo que jugara mejor ni peor que otros jugadores. Siento mucho por él, porque pone mucha actitud. El centro del gol fue de él. Ahora los titulares son otros. Y eso lo cambian los jugadores. Lo siento por él, su actitud es buena. Quizás no tenga yo la capacidad. Por Jony me da pena porque la gente se enfada con él y no era el único culpable".

Sobre los goles encajados a balón parado, Míchel también explicó las razones. "Hay dos partes de cerrar la defensa, colectivamente e individualmente... y en el aspecto a balón parado nos ha costado la eliminatoria. Hemos hecho zona, mixto, individual... Trabajamos para ser más agresivos en el aspecto individual. El otro día teníamos una carencia de envergadura. Son situaciones del momento, se fallan por la tensión".

El entrenador también valoró el apoyo de la propiedad. "A través de una persona me han dicho que la propiedad está con nosotros, que ánimos y que cuentan con nosotros. Eso es de agradecer".

Míchel también habló sobre Juanpi. "A Juanpi yo le veo apretado, con mucha tensión, en que tiene que liberarse. Esta mañana hablaba con él porque es un jugador que tiene que darnos más. El año pasado tuvo problemas de pubis, ahora es una cuestión que tiene que liberar él. Él sigue en la convocatoria, el otro día en el Bernabéu estuvo bien. Y el otro día no es que fuera malo, pero conocemos su nivel y puede dar más. Va a resolver su situación como lo hizo Borja".

Y no ve a Luis Hernández jugando de lateral izquierdo. "Luis cuando ha jugado ha sido de lateral derecho. De buscar una situación en el lateral izquierdo es más lógico Diego, pero tenemos otra solución que queremos darle la vuelta. Podría ser Cifu o cambiar de banda a Rosales. Hasta en eso es una temporada típica, tenemos los tres laterales lesionados, y los centrales también. Vamos a sufrir mucho durante la temporada pero eso al final nos va a dar más alegría".