Míchel: "Tenemos solo ocho puntos y la cabeza pesa mucho"

Míchel González, entrenador del Málaga CF, ha lamentado que su equipo no haya conseguido los tres puntos ante el Levante, en un partido que según su criterio han merecido más. "En el computo hemos sido mejores, con mayor o menor acierto, hasta la parada de Roberto. En las primera parte nos hemos comportado bien, pero no marcas, pasa el tiempo y la situación crea ansiedad. El equipo merecía ganar. La situación es la que es", ha dicho en rueda de prensa.

Y es que, según el técnico, solo ha faltado el gol, por lo que no puede aprobar al equipo. "Es un insuficiente porque hemos planteado el partido para ganar, los cambios son ofensivos para buscar el triunfo. La verdad es que pensamos en tener dos puntos más".

Para el madrileño, en todo caso, su equipo no ha hecho un mal partido. "No considero que haya sido un partido tan malo, nos ha faltado el gol, que lo cambia todo. Hemos tenido suficientes ocasiones, no se marcan y tenemos ocho puntos y la cabeza pesa mucho, no he visto al equipo como a principio de temporada", ha explicado.

En todo caso, ha celebrado que el equipo haya dejado por primera vez en toda la temporada la portería a cero. "Es una gran noticia, cuando nos hemos equivocado nuestro portero ha tenido que acertar y mucho, no es una satisfacción plena, queríamos estar con 10 puntos, nos ha faltado un poco".

En cuanto a refuerzos, Míchel asegura que la situación es la misma que hace 24 horas y que el club está cerca de firmar un jugador para reforzar la parcela defensiva. "Estamos en las mismas circunstancias, estamos hablando y siguen las negociaciones. Esperemos que se cierren en breve".

Sobre el cambio de Peñaranda, el entrenador ha desvelado que sufrió un golpe, aunque no requiere gravedad. "Ha tenido un golpe, estará enfadado y triste como todos, pero el golpe que tiene no reviste gravedad".

Por último, Míchel ha indicado que prefiere no echar cuentas de aquí a final de año. "Yo contaba con tener dos puntos más así que sirven de poco, queremos sumar por todos los medios, la única solución es que se sigan esforzando y que sigan creyendo en lo que les proponemos. No es momento de echar números porque los números nos llevan la contraria", ha finalizado.