Diego Rolan evita el quirófano

Diego Rolan, delantero del Málaga CF, no pasará por el quirófano. Al menos de momento. El jugador, en consenso con los servicios médicos del club y tras haber sido sometido a numerosas pruebas y consultar varios especialistas, han decidido que se siga un plan alternativo para mejorar su dolencia en el tendón de Aquiles, tal y como ha anunciado el club en un comunicado.

Lo cierto es que el club no ha dado detalles de en qué consiste ese tratamiento conservador, pero sin duda es una gran noticia que el futbolista, referente en ataque de este equipo, no tenga pasar por el quirófano y se pierda lo que resta de temporada. Tampoco ha especifícado el tiempo que estará de baja, aunque es seguro que no será de la partida el domingo en Anoeta y su regreso a los terrenos de juego queda "pendiente de evolución".

El uruguayo fue sometido a una última prueba, sugerida por el especialista Lukas Weisskopf. Una resonancia con contraste que ha determinado que el jugador esquive de momento la operación. Lo cierto es que Rolan siente molestias, pero no hasta el punto de no poder entrenarse. Ya jugó con los síntomas el pasado viernes ante el Levante y esta semana, menos cuando cayó enfermo por un virus, estaba dispuesto a entrenarse con el grupo.

Habrá que ver como evoluciona este tratamiento conservador. Pero en ese sentido el jugador y el Málaga ganan una vida extra. Es año de Mundial y el hecho de tener que pasar por el quirófano serían fatales para que el charrúa pueda estar con su selección en Rusia. Y para el Málaga, perder a su delantero más en forma en lo que va de temporada, podría llevar a consecuencias nefastas. De momento, parece que el dichoso tendón de Aquiles le da un respiro.