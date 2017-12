La Real, rival del domingo, solo piensa en la Europa League

La Real Sociedad, rival del Málaga CF el próximo domingo, hasta el viernes no comenzará a preparar el duelo contra el cuadro de Míchel. Los txuri urdin están completamente centrados en la Europa League, donde hoy disputan el último partido de la fase de grupos y donde están obligados a ganar al Zenit de San Petersburgo para ser primeros de grupo.

Por lo tanto, Eusebio Sacristán, técnico de los vascos, no reservará nada pensando en el duelo liguero ante el Málaga y hoy alienará su once de gala. Tiene a toda su plantilla apta, salvo Imanol Agirretxe, para elegir un equipo de garantías en el que estarán todos los pesos pesados del equipo, liderados por Asier Illarramendi y con el goleador Willian José en racha tras marcar tres goles en los últimos cuatro encuentros.

Así, el Zenit ruso es uno de los gallitos de la segunda competición continental y no lo pondrá fácil, por lo que la Real Sociedad deberá exprimirse físicamente, algo que puede repercutir en el estado físico el próximo domingo para recibir al Málaga, que sin duda llegará más descansado y con toda una semana de trabajo pensando exclusivamente en la Real Sociedad a la espalda.