Toca mojarse en Anoeta

Míchel convoca al central Miquel, recién llegado, pero se queda fuera de la lista el lesionado Rolan

Ha llegado el momento, la hora en la que el Málaga ya no puede salir a medias tintas por los campos de España para continuar dejando puntos y sensaciones. Hoy al conjunto de Míchel le toca mojarse y no sólo por la ciclogénesis explosiva que va a sacudir al norte del país desde la matinal del domingo. El equipo blanquiazul tiene que dar un paso al frente, tiene que quemar todas sus naves y conseguir tres puntos que le hagan meterse en la pomada de la salvación. Quizás sea mucho pedir para un equipo que aún no sabe ni lo que es puntuar lejos de casa en lo que va de Liga, pero la ocasión requiere medidas excepcionales para atajar problemas de magnitud considerable.

Aterriza el Málaga CF en Donosti a la hora del 'pintxo' (12.00 horas / BeIN LaLiga). Pero lo hace con la amenaza que supone ser el colista. Tanto para lo bueno como para lo malo. Y es que al equipo de Míchel, por eso de ser el último clasificado, se le puede tomar como un equipo menos peligroso, accesible y como bálsamo para curar las heridas. Los de Eusebio llevan cuatro partidos sin conocer la victoria entre Liga, Copa y Liga Europa. Pero son un buen equipo. Un conjunto que sabe a lo que juega, que le gusta el balón y que tiene calidad para regalar. De ahí que su bache de resultados sea aparentemente circunstancial. Y de ahí que el Málaga intente que se prolongue al menos una jornada más.

Pero el Málaga tiene urgencias y debe ponerlas de manifiesto este domingo en Anoeta. Un campo donde ya llegó hace un tiempo en similares prestaciones, como colista en una situación muy complicada, pero que sirvió de catapulta para reaccionar. «El espíritu de Anoeta» se le llamó entonces, en la temporada 2010/11. Sería bueno rescatarlo para comenzar a sumar.

De una forma o de otra, el Málaga tiene que mostrar sus intenciones de ganar y de mejoría. Ésa que expuso en el Bernabéu, pero que no salió a relucir ante el Levante. Para la cita, Míchel no ha dudado en convocar al último en llegar: Ignasi Miquel.

El central llega en perfecto estado de revista tras ser uno de los destacados en el Lugo, que camina segundo en Segunda. Y las necesidades llaman a la puerta blanquiazul. No tiene zagueros Míchel, por lo que podría incluso salir de inicio, aunque es previsible que el hecho de dejar la portería a cero la pasada jornada puede favorecer al continuismo de Luis y Baysse, con Diego como lateral.

La mala noticia llega con la baja de Rolan. El uruguayo está inmerso en un tratamiento para recuperase de sus dolencias en el tendón de Aquiles, aunque podría regresar la próxima jornada. Su puesto en el once es la principal incógnita a despejar, ya que el entrenador blanquiazul podría optar por Juanpi o por Borja Bastón, dependiendo de la declaración de intenciones que quiera exponer. Mula y En-Nesyri también han viajado, aunque seguramente esperarán desde el banquillo.

En la Real Sociedad, mientras, el cansancio hace mella. Carlos Vela se ha quedado fuera por decisión técnica y Kevin Rodríguez no se ha recuperado a tiempo. Zurutuza, sin embargo, sí. El malagueño Juanmi es una de las amenazas, aunque no saldrá de inicio.