Husillos, sobre el mercado invernal: "No somos favoritos ante nadie en lo económico"

Mario Armando Husillos, director deportivo del Málaga CF, ha asegurado durante la presentación de Ignasi Miquel como nuevo jugador blanquiazul, su primer fichaje desde que regresó al club, que la entidad de Martiricos no puede competir con ningún otro equipo en lo económico por hacerse con los servicios de jugadores en este mercado invernal, por lo que debe apelar a otros aspectos para convencer a futbolistas.

"No podemos apurar ni correr, pero somos favoritos por club, ciudad, no en lo económico. Falta mucha pelea, aunque aún no hemos hecho nada. En este mes tenemos sensaciones más positivas que negativas. La suerte es un factor importante, y más en un juego como el fútbol. Miquel venía de jugar todos los partidos con el Lugo y ha ganado en su primer partido aquí, espero que le dure la suerte", ha comentado.

Así, el dirigente argentino ha valorado la dinámica positiva que lleva el equipo tras el triunfo del domingo en Anoeta. "Uno de los objetivos es estar metidos en el pelotón, no queríamos descolgarnos. Tenemos que seguir partido a partido, el mal inicio lo vamos a pagar todo el año, pero en el momento que estamos el Málaga es el gran candidato para ir para arriba".

Y ha explicado el fichaje exprés del central catalán."La realidad es que estábamos mirando para enero, pero la lamentable lesión de Juankar y su disposición para ceder su ficha lo han propiciado. Hubiera sido más complicado en enero porque tenía otras opciones interesantes en el mercado. Nos encontramos con dificultades, pero Miquel estaba jugando todos los domingos y tenía ganas de venir. Valoramos la calidad del futbolsita, es uno de los centrales más valorados de Segunda, Míchel también lo valoró de manera positiva. Con el Lugo no hubo negociaciones, se pagó la cláusula".

Por último, el máximo responsable de la parcela deportiva del club recalcado que la contratación de Miquel no es un parche y que solo faltaría la contratación de un pivote defensivo. "Estamos contentos, no es un parche. Diego está jugando bien en el lateral y van a volver pronto otros dos, teníamos que incidir en los puestos que necesitabamos. Ignasi reúne todos los requisiitos, zurdo, de más de 1'90, un perfil difícil de encontrar en el mercado. Ya está cubierto uno de esos dos puestos. El equipo va subiendo y mejorando, los que están aquí son los que van a salvar, pero sí ayuda alguna ayuda de soldados para la batalla que se nos viene".