Miquel: "Venir al Málaga CF era una oportunidad que tenía que agarrar con las dos manos"

Ignasi Miquel, defensa central de 25 años, ha sido presentado este lunes como nuevo jugador de Málaga CF para las próximas tres temporadas. El catalán, que firmó el pasado jueves su nuevo contrato procedente del Lugo e incluso entró en la convocatoria de Míchel para el duelo ante la Real Sociedad, se ha mostrado entusiasmado ante la oportunidad que le brinda el club de Martiricos de jugar en Primera División, después de que se haya curtido en la Premier League (Arsenal, Leicester, Norwich) y en equipos de Segunda (Ponferradina y Lugo).

"Todos sabemos la historia que tiene el Málaga, era una oportunidad, sigues la Primera División y ves que no ha tenido un buen arranque, pero solo hay una vía que es la de comenzar a sacar resultados. Estoy encantrado e ilusionado por esta gran oportunidad", ha dicho durante su presentación, donde ha estado escoltado por Mario Armando Husillos, director deportivo del club.

Lucirá el dorsal número 2, que estaba libre desde la marcha de Bakary Koné e indica que todo ha sido muy rápido en cuanto a su fichaje. "Fue sorprendente, me pilló desprevenido. Las oportundiades pasan y hay que agarrarlas con las dos manos. Me siento encantado de formar parte de la historia del club y de poder ayudar a cualquier compañero, dentro y fuera, de ponérselo difícil al entrenador para hacer las alineaciones".

Así, ha valorado estos primeros días en su nueva casa. "Estos cuatro días han sido perfectos, notas que la situación es comprometida, pero se trabaja mucho. La vuelta de San Sebastián fue espectacular despues de sumar tres puntos importantes, encantado de formar parte de la expedición y de poder ayudar en lo que pueda".

Por ello, cree que su adaptación va a ir más rápido de lo normal. "Los compañeros han sido espectaculares, mi adaptación está siendo más rápida gracias a ellos, son cercanos. El cuerpo técnico es muy bueno, Demichelis me puede ayudar mucho por su pasado, quiero ser una esponja, aprender al máximo de todo lo que saben. No tengo problemas para adaptarme a lo que necesiten".



Miquel dio el salto muy joven al fútbol inglés, al que llegó al Arsenal. Tras varios años en diferentes equipos de la Premier decidió regresar a España, pero no se arrepiente de las decisiones que tomó en el pasado. "Estuve un añito mal allí y necesitaba cambio de aires. Volver a España me ha ayudado a mejorar como futbisutas y persona, fue difícil, pero me ha abierto puertas ahora. Si no hubiese ido allí seguro ahora no estaría aqui, lo importante es seguir mejorando", ha reflexionado.

Pese a que su posición natural es la de central, Miquel cree que puede ayudar en otras posiciones si así Míchel lo considera oportuno. "Mi mejor posición es la de central, pero estoy a disposición de jugar de lateral o pivote, he jugado un poco más de lateral, pero siendo central en el pivote podría acomodarme. Ojalá sea pronto cuando pueda empezar a ayudar al equipo".

Y ha reconocido que Luis Muñoz, canterano del Málaga cedido en el Lugo con el que Miquel coincidió allí hasta firmar por el Málaga, le ha hablado muy bien del club y la ciudad. "Cuando lleguó me comentó cómo era todo en el Málaga. Hace dos semanas no estaba pensando en otra cosa que en el Lugo, pero en el momento que sale todo hablo con él y solo tuve palabras buenas. Fue todo muy rápido, sabía que me iba a adaptar muy rápido, le agradezco esos pequeños consejos".

Ha explicado que por una parte le apena tener que irse del Lugo, pero al mismo tiempo ha explicado que no podía dejar pasar la opción del Málaga. "Me da pena irme porque estamos pasando una temproada histórica allí, pero tenía las ideas claras y era un reto para mí, mi ambición es la de estar en Primera, dar pasos grandes. Era un reto que no podía dejar escapar. Tengo mucho alegría por poder estar aquí".