Un mediocentro... como mínimo

El Málaga CF se asoma al mercado con muchas necesidades, pero con poco dinero para afrontarlo. Es por ello que Mario Husillos y Míchel tienen que priorizar su elección, y en ese sentido el consenso está alcanzado para firmar un mediocentro en la próxima ventana de fichajes, que arranca en los primeros días de enero. Hasta ahí, todo normal, pero lo cierto es que el club no cierra puertas a más incorporaciones, una vez que se ponga el mono de faena de salidas y que aligere masa salarial. Un proceso complejo que puede generar también muchos movimientos en Martiricos.

A día de hoy, la plantilla del Málaga está compuesta por 26 jugadores más el lesionado Juankar, que ya no tiene ficha federativa. Sin embargo, la realidad es que Míchel está tirando de prácticamente 14 ó 15 jugadores. El resto, o no cuentan o están más fuera que dentro. Y al final, eso se hace notar tanto en la aportación durante el curso como en la competencia directa durante el día a día.

El club ya cuenta con una nómina importante de jugadores que podrían abandonar la disciplina este invierno: Gonen, Cecchini, Jony, En-Nesyri o Cifu son algunos ejemplos por una u otra razón. Y si la entidad de Martiricos tiene la capacidad de liberar esa masa salarial y desbloquear esas plazas, tendrá que buscar refuerzos en el mercado. Por el momento, el club cuenta con 1,5 millones de euros para salir al mercado.

Otra de las injerencias que tendrán un papel importante en este próximo mercado es la necesidad que tienen ciertos jugadores por jugar, ya que se encuentran a las puertas de un Mundial. Ahí el Málaga también puede jugar un papel importante. Es decir, que tras el fichaje de Ignasi Miquel, el Málaga ya ha cubierto su primera necesidad, que era la de reforzar la zaga. Busca un mediocentro que destruya y construya. Pero también está abierto a posibilidades en el ataque -no ha dejado de sonar Sandro- e incluso en las bandas. En ese sentido, Husillos habló ayer de las opciones que hay en el mercado durante la presentación de Ignasi Miquel como nuevo malaguista. «No podemos apurar ni correr, pero somos favoritos por club, ciudad, no en lo económico. Falta mucha pelea, aunque aún no hemos hecho nada. En este mes tenemos sensaciones más positivas que negativas. La suerte es un factor importante, y más en un juego como el fútbol. Miquel venía de jugar todos los partidos con el Lugo y ha ganado en su primer partido aquí, espero que le dure la suerte», comentó en primera instancia.

«Ya está cubierto uno de esos dos puestos. El equipo va subiendo y mejorando, los que están aquí son los que van a salvar, pero sí ayuda alguna ayuda de soldados para la batalla que se nos viene», puntualizó el director deportivo.