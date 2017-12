El Everton abre la puerta a Sandro

El futuro de Sandro Ramírez en el Everton y en la Premier puede estar ya escrito. Al menos en el segundo tramo de la competición. El delantero canario, ex del Málaga CF y por el que el club ha mostrado interés en repatriarlo en este mercado invernal, parece lejos de la ciudad de los Beatles. Así lo ha dado a entender su actual técnico, Sam Allardyce, en unas declaraciones a medios ingleses de las que se hace eco El Desmarque Málaga y en las que deja claro que no quiere a nadie que no quiera estar en el club, además que en este mercado invernal van a fichar a un goleador, lo que restaría más protagonismo si cabe al canario.

Lo cierto es que Sandro no se ha adaptado ni a su nuevo club ni a la ciudad. Y si con Ronald Koeman no tenía protagonismo, con el nuevo entrenador tampoco lo está teniendo. En los tres últimos partidos en los que ha tomado las riendas Allardyce, Sandro no ha jugado ni un minuto. Ha disputado 13 partidos, ha marcado sólo un gol, pero su reparto sólo es de 604 minutos.

Y precisamente el nuevo técnico del Everton no ha arrojado tranquilidad a su continuidad. Allardyce ha sido tajante en sus declaraciones a la prensa. «No quiero a nadie aquí que no quiera estar. Por la misma razón, siempre hay un precio que pagar y no vamos a ser ´ingenuos´ y que la gente deje su valor en el mercado actual. La gente podría querer marcharse porque no ha funcionado del todo o no se han asentado tan bien como pensaban. Hasta entonces todos estos muchachos tienen una oportunidad», apuntó en primera instancia.

El técnico asegura que mantendrá una charla con cada uno de sus jugadores. «Si todos los jugadores son lo suficientemente honestos cuando hable con ellos cara a cara, me dirán si quieren quedarse o no. Si va a ser honestos conmigo, o si quieren dejarlo un poco más y ver cómo va a enero, entonces lo trataré».

Sobre Sandro especificó que contará con él si no se refuerzan. «Por el momento, buscaríamos agregar un goleador. Dominic Calvert-Lewin lo ha hecho bien, Oumar Niasse ha anotado algunos. Lo más difícil es reclutar jugadores que anoten goles y con suerte alguien puede traerlos. Si no, tendremos que intentar que Sandro contribuya un poco más», aseguró el técnico.

El Málaga vería con buenos ojos su llegada, pero su elevada ficha es todo un problema para el conjunto blanquiazul, ya que no puede hacer frente a sus emolumentos. En cualquier caso, hay contactos con el jugador y están atentos a novedades.

Pero también lo están en el Valencia, que han mostrado interés por el canario para recuperarlo en este segundo tramo de la temporada. Sin duda, un duro competidor por el delantero.