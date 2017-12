Pape Diop, una opción para el Málaga CF que gusta en Martiricos

El Málaga CF continúa con su planificación de cara al mercado invernal y ha puesto otro nombre encima de la mesa para seguir reforzando el puesto de mediocentro defensivo tras cerrar al 'Colocho' Iturra. Se trata de Pape Diop, experimentado pivote de 31 años y con poca presencia en el Espanyol de Quique Sánchez Flores.

Según ha podido confirmar La Opinión de Málaga, los primeros contactos con el futbolista internacional senegalés ya se han producido, tal y como apuntó SER, aunque la operación se antoja complicada. Diop está en la rampa de salida en el Espanyol y son varios equipos los que se han interesado por él además del Málaga. En ese sentido, el conjunto blanquiazul tiene ciertas limitaciones económicas y en un cuerpo a cuerpo con tros clubes a la hora de ofrecer cantidades no puede competir.

Diop acaba contrato el próximo 30 de junio y ya estuvo cerca de abandonar la disciplina perica el pasado verano. En esta campaña casi no ha tenido protagonismo con Quique Sánchez Flores, con el que solo ha jugado 5 partidos de Liga y 2 de Copa del Rey. Lo cierto es que el Espanyol está muy interesado en dar salida al africano para rebajar su masa salarial, pero quiere sacar tajada.

Se trata de un jugador con experiencia, que conoce el oficio tras jugar más de 200 partidos en Primera División en las filas del Racing de Santander, Levante y Espanyol. Además, ha vestido la camiseta de la selección de Senegal en 21 ocasiones.

Lo que sí está fuera de toda duda es que la dirección deportiva del Málaga CF sigue a la caza y captura de un nuevo centrocampista defensivo. En las oficinas de Martiricos consideran que esa demarcación sigue aún "coja" pese a la inminente llegada de Iturra. Míchel no cuenta con Esteban Rolón, Kuzmanovic genera dudas y Adrián y Recio, pese a cumplir en el medio centro, no son especialistas en esa posición. Diop gusta en La Rosaleda, pero no es la única opción que baraja Husillos y su equipo de trabajo para reforzar al equipo de cara al mercado invernal.

En todo caso, tras la llegada de Iturra, el Málaga no cuenta con fichas libres, por lo que para fichar antes tiene que dejar salir. Por ello, si el el club tiene la oportunidad de cerrar un fichaje que llegue al equipo para sumar desde ya, trataría de agilizar la salida de alguno de los jugadores con los que no cuenta. En esa lista hay futbolistas en la rampa de salida (Cecchini, Gonen, Cifu, Jony...) que tienen más mercado que otros.