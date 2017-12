Míchel: "He hablado con Sandro y por el jugador no va a ser"

Míchel González, entrenador del Málaga CF, ha asegurado en la entrega de premios de Cope Málaga, donde ha sido uno de los galardonados, que ha hablado con Sandro Ramírez sobre la intención del conjunto blanquiazul de ficharle en el mercado invernal y su respuesta deja un halo de esperanza: "He hablado con Sandro y por el jugador no va a ser", ha indicado el míster, que aún espera "un par de regalos más" tras los fichajes de Ignasi Miquel y Manuel Iturra.

Así, Míchel confirma los contactos del Málaga CF con Sandro para su regreso en calidad de cedido, una vez que no cuenta en el Everton y su salida se da por segura. Según ha confirmado el técnico, la predisposición del ariete canario, vital en el Málaga la pasada temporada, es máxima, aunque hay otros equipos con más potencial económico que los blanquiazules que pujan por sus servicios. El Valencia es uno de ellos y desde la ciudad del Turia aseguran que quieren al canario a toda costa.

En todo caso, el Málaga no pierde de vista la situación de Sandro Ramírez, que tiene sus horas contadas en el Everton. El exdelantero blanquiazul quiere relanzar su carrera tras el paso en falso que ha supuesto su aventura en la ciudad de los Beatles y el propio jugador confirma, en boca de Míchel, que vería con buenos ojos regresar al Málaga, donde explotó en la élite e incluso apuntó a «9» de la selección absoluta.

Lo cierto es que Sandro no se ha adaptado ni a su nuevo club ni a la ciudad. Y si con Ronald Koeman no tenía protagonismo, con el nuevo entrenador tampoco lo está teniendo. En los cuatro últimos partidos en los que ha tomado las riendas Allardyce, Sandro no ha jugado ni un minuto. Ha disputado 13 partidos, ha marcado sólo un gol, pero su reparto sólo es de 604 minutos, por lo que suspira por volver a España y como ha anunciado hoy Míchel, el Málaga podría ser su destino.