Adrián y Rosales, bajas para el jueves en Mendizorroza

Los problemas crecen para el Málaga CF y para Míchel González. A la derrota de esta noche de lunes en La Rosaleda ante el Real Betis hay que sumar las dos ausencias seguras de Adrián González y Roberto Rosales que el equipo albiceleste tendrá el jueves en el decisivo partido que el cuadro de Martiricos jugará en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, rival directo de los malaguistas en la lucha por intentar escapar de los puestos de descenso.

Adrián González se vio obligado a abandonar el campo en el minuto 38, tras sufrir un pinchazo. El madrileño trató de seguir, pero no pudo hacerlo y fue sustituido por Diego Rolan. Los servicios médicos del club albiceleste todavía no han detallado de forma oficial el estado físico del jugador. No obstante, será imposible que pueda estar el jueves en Vitoria, ante el Deportivo Alavés, porque en el minuto 60 fue expulsado del banquillo por el colegiado Alberola Rojas.

Tampoco podrá jugar el duelo de Mendizorroza Roberto Rosales, que estaba apercibido de lesión y recibió una tarjeta amarilla en el minuto 41, tras realizar una falta sobre Sergio León. El lateral venezolano, un fijo en las alineaciones de Míchel durante toda la temporada, deberá descansar.

Además, Recio acabó el partido con problemas en el gemelo de su pierna izquierda, cuando el Málaga CF ya había hecho los tres cambios, por lo que también será seria duda para el partido contra los alavesistas.

La Rosaleda, que se volvió a volcar en el apoyo a sus jugadores, despidió a su equipo con pitos y con algunos gritos en contra del propietario del club, el jeque Al-Thani.