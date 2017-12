Competición le mete dos partidos a Adrián

El jugador, lesionado, conocerá mañana el alcance de su baja

Muy malas noticias para el Málaga CF, que perderá a Adrián González las próximas fechas en una baja sensible y considerable para el conjunto blanquiazul. El centrocampista malaguista fue expulsado en la noche del lunes una vez que ya se encontraba en el banquillo y por protestar de manera aireada una decisión del colegiado. Sin embargo, y pese a las alegaciones al acta por parte del Málaga CF, el Comité de Competición ha decidido sancionar al jugador con dos partidos, por lo que se perderá el de este jueves en Medizorroza y también el primero del 2018, que será en casa contra el Espanyol.

El club blanquiazul entendió que la expulsión de Adrián no siguió los procedimientos normales y que no se le mostró cartulina alguna para indicarle que estaba expulsado. Sin embargo, Competición no ha atendido dichas justificaciones del Málaga CF y sanciona con dureza una acción donde prevalece la versión del colegiado. "No formulando controversia con relación a la literalidad de los hechos que se reflejan en el acta arbitral, respecto del jugador Don Adrián González Morales, la única objeción que esgrime el Málaga, C.F. en su escrito de alegaciones es la comunicación al referido jugador de la decisión arbitral por "Protestar con los brazos en alto una decisión", apunta en primera instanacia en la comunicación de sus sanciones.

"Sea como fuere, la referida acción objeto de impugnación aparece expresa y meridianamente en el apartado «B.- Expulsiones» del epígrafe «Incidencias Local», por lo que no cabe ninguna duda de que esa fue la decisión adoptada por el Colegiado, que, por otra parte, fue seguida del abandono del banquillo por parte del citado jugador, debiendo traerse a colación en este punto la doctrina de los actos propios. A efectos meramente dialécticos, la circunstancia de que dicha decisión inequívoca, fuera acompañada o no (o debiera acompañarse o no) de la correlativa acción de mostrar una cartulina roja, no empece para concluir en la realidad de la acción, su reproche disciplinario, la existencia de una expulsión y, en fin, la consiguiente infracción del artículo 120 del Código Disciplinario de la RFEF, merecedora de la sanción mínima de suspensión por dos partidos prevista en el propio precepto", finaliza.

Adrián, por lo tanto, es sancionado con dos partidos, además de mantenerse apercibido de sanción con cuatro cartulinas amarillas. Competición también ha impuesto una multa de 700 euros al club y 600 euros al propio futbolista. Es previsible, en cualquier caso, que el Málaga CF pueda recurrir al Comité de Apelación estos días.

De manera paralela, Adrián acabó el partido lesionado, motivo por el que fue sustituido en la primera mitad. Y el alcance exacto de su lesión previsiblemente se conocerá este miércoles, una vez que sea sometido a pruebas que arrojen luz sobre el alcance exacto.