Iturra llega con propósito de enmienda: "Había dejado un ciclo abierto, vengo a reconciliarme con la afición"

Manuel Iturra, centrocampista chileno de 33 años, ha sido presentado este viernes como nuevo jugador del Málaga para lo que resta de temporada y una más en la que será su segunda etapa en el conjunto blanquiazul. El "Colocho" vuelve a Martiricos con propósito de enmienda tras su polémica salida en el verano de 2013. "No dudé en venir porque pensaba que había dejado un ciclo abierto. Nadie puso un obstáculo para que yo pudiese venir. Estoy muy agradecido al Necaxa por dejarme volver al Málaga, el club donde siempre he querido estar. Gracias también a Husillos por traerme de vuelta, a Al-Thani y al míster por el visto bueno para que yo esté aquí", ha declarado.

Y ha incidido en el asunto de su regreso y ha querido aclarar los motivos de su polémica salida al Granada. "Había dejado un ciclo abierto y quiero reconciliarme con la afición que quizás no sabe lo que pasó realmente, por más explicaciones que se hubiera dado en su día quizás hubiera sido peor. Había un fondo de inversión que me obligó a tomar la decisión de salir. Gracias a dios hoy pertenezco al 100 por 100 al Málaga", ha aclarado.

Así, Iturra ha resaltado lo que puede ofrecer al equipo. "Experiencia, la gente ya conoce como juego, mi intensidad, soy muy competitivo. Espero poder demostrarlo en el campo, que es donde la gente te valora. Ojalá que cuando tenga la opción de jugar no solamente jugar bien sino reconciliarme con la gente, es un objetivo personal, y poner mi granito de arena para ayudar a salir de esta situación".

Para volver al equipo aún le falta un poco de rodaje, por ello ha asegurado que se queda sin vacaciones para ponerse a tono. "Llevo un mes sin competición oficial, pero llevo entrenando desde principios de diciembre, ya me he puesto al servicio del cuerpo técnico, sigo entrenando y no me voy de vacaciones para ponerme a disposición del míster y tratar de responder a las expectativas.

Y ha valorado la mala situación del equipo. "Estamos en una situación difícil, el equipo está cargando una mochila difícil de sacar, perder con un rival directo te golpea aún más en lo anímico, por eso digo que es bueno el parón para cargar pilas".

Por su parte, Mario Armando Husillos ha destacado la capacidad de Manuel Iturra y su predisposición por estar en el Málaga. "Presentar a Manuel es simple, todos lo conocen después de la temproada histórica de Champions. Agradcer al Necaxa la facilidasd. Había una única manera de ficharlo y era que él quisiera venir. Conseguimos que dos jugadores a mitad de diciembre ya estén en el equipo. La adaptación de Iturra es automática, bienvenido, esto fue valorado y mucha suerte".

Así, el argentino ha explicado los motivos de su marcha en 2013. "Queríamos que se quedara, había hecho una Champions tremenda. La parte económica no hubo manera de solucionarla. No conseguimos llegar a ese dinero, la parte de fondo de inversión la desconozco. Tuvimos que vender todo el equipo de Champions, no pudo hacerse por el tema económico".