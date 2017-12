Jony le manda un guiño al Sporting de Gijón: "Me gustaría volver"

Jony Rodríguez, jugador del Málaga CF, ha aprovechado una reciente entrevista en el diario asturiano El Comercio para abrir de par en par la posibilidad de recalar en el Sporting de Gijón en el inminente mercado invernal.

«Me gustaría volver al Sporting, siempre lo dije, pero no sé cuándo va a ser», dijo el asturiano, que no cuenta en los planes de Míchel González y es uno de los jugadores que pueden salir en enero y liberar fichas y masa salarial.

«En todos los mercados de invierno sale mi nombre. Es verdad que estoy en una situación difícil. Confío en darle la vuelta. Si me dicen que no cuentan conmigo, estudiaré todas las posibilidades que pueda tener», explicó el zurdo, que lleva seis jornadas consecutivas sin entrar en una convocatoria.

Lo cierto es que Jony, en las dos temporadas que lleva en el Málaga CF no ha conseguido hacerse un hueco con ningún entrenador. No convenció a Juande Ramos, con el que acabó mal. Tampoco tuvo protagonismo con el Gato Romero y pese a que Míchel lo ha intentado recuperar para la causa y le ha dado oportunidades, el ex del Sporting no ha conseguido hacerse un hueco.

Así, pese a que Jony espera que el Málaga CF mueva ficha y le comunique que no cuentan con él pese a tener un importante contrato hasta 2020, sabe que si quiere minutos tendrá que ser lejos del Málaga. El Sporting, donde mejor ha rendido el de Cangas de Narcea, quiere repescarlo para apuntalar la plantilla en su intentona de ascender a Primera División.