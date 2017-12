Manuel Iturra continúa con su puesta a punto en solitario

Manuel Iturra, centrocampista del Málaga CF y recién llegado al equipo a partir del mes de enero, es el único que se ha quedado en Málaga para completar su puesta a punto. El chileno, de 33 años, hizo balance ayer ante los medios oficiales del club de sus primeros días en Martiricos, donde se mostró muy ilusionado ante la oportunidad de volver a vestir de blanquiazul. «Aquí pasé el mejor año de mi vida tanto futbolística como personal. Así que imaginen lo que siento al volver aquí, sentarme en este vestuario y que se me vengan todos esos momentos bonitos a la cabeza. Tengo mucha responsabilidad y mucha felicidad también al mismo tiempo, así que estoy muy agradecido de que se me haya dado esta posibilidad de volver aquí a Málaga», dijo.

Para el «colocho», volver al Málaga es una oportunidad y un desafío al mismo tiempo después de su polémica salida en 2013. «Es un objetivo personal, tratar de reconciliarme con la afición y agradecido de estar aquí otra vez y poder tener la oportunidad de cerrar ese ciclo porque siempre he creído que ha quedado abierto y no había cerrado bien la puerta, y esta es la oportunidad para poder hacerlo, así que espero estar a la altura de las circunstancias».

Por último, el mediocentro cree que la permanencia es posible. «Si yo no pensara en la permanencia no estaría aquí, me hubiera quedado tranquilamente en México. Son muy buenos jugadores y obviamente están pasando por un mal momento, y espero que pronto podamos salir de ésta».