El Everton vuelve a poner a Sandro en el disparadero

Este viernes ya había emisarios del Everton en Turquía para cerrar el fichaje del delantero Tosun, lo que empujaría a Sandro a salir

El futuro de Sandro Ramírez sigue siendo incierto. Si un día las informaciones que llegan desde las Islas Británicas apuntan a que el canario seguirá en el Everton para continuar su aclimatación, en esta ocasión vuelve a ser el técnico del conjunto toffee el que vuelve a darle un revés al delantero, por lo que su continuidad parece mucho más compleja y lo coloca en el mercado.

Sam Allardyce, entrenador del Everton desde hace algunas semanas, ha vuelto a mostrar de manera pública su descontento con el rendimiento de Sandro Ramírez, objeto de deseo del Málaga CF, Valencia y Sevilla. El técnico, en declaraciones recogidas por la agencia EFE, asegura que se reforzarán en el ataque sí o sí este invierno. "Tenemos que reforzar nuestra delantera. Hay futbolistas en esa posición, como Sandro, que no se han adaptado al ritmo de la Premier League y no han sido capaces de demostrar lo que hicieron en España", ha dicho.

Sandro sigue sin tener oportunidades ni contar con ritmo de competición. Su última aparición, sin embargo, fue el pasado 23 de diciembre, donde disputó la segunda parte completa en el empate sin goles del Everton contra el Chelsea. Cinco días antes salió sólo un minuto contra el Swansea (3-1) en una clara demostración de intrascendencia en el equipo. El pasado 26 de diciembre, en el 'Boxing Day', Sandro fue convocado pero no jugó ni un minuto contra el West Brom (0-0). Mañana sábado, nueva oportunidad para él contra el Bournemouth en unas Navidades cargadas de partidos.

En total, el canario ha disputado 15 partidos con el Everton repartidos en 649 minutos y ha marcado sólo un gol. Y su futuro en el Everton parece complejo. Sin embargo, el conjunto de Liverpool no vislumbra por el momento una cesión y está más por la labor de hacer caja para continuar reforzándose en el mercado invernal -el delantero turco del Besiktas Cenk Tosun es su principal objetivo, por el que pagaría hasta 25 millones de euros-. Una operación que parece inminente ya que ayer ya había emisarios del Everton en tierras turcas para cerrar el acuerdo. En ese escenario, en el de traspaso, el Málaga no puede competir, sólo esperar hasta el último momento para intentar una cesión si finalmente nadie está dispuesto a pagar por su marcha.

En cualquier caso, el jugador quiere cambiar de aires y ya le ha hecho saber al Málaga que estaría dispuesto a volver a La Rosaleda. Así lo apuntó semanas atrás el propio Míchel en sala de prensa, aunque su operación también es bastante compleja por la elevada ficha del atacante en la Premier. "A Sandro le apetece y quiere venir al Málaga. A partir de ahí todo es subjetivo y depende de situaciones que se vayan produciendo y de negociaciones y también porque me lo comenta quien me lo tiene que comentar, que quiere jugar en el Málaga", apuntó.

El club quiere reforzar su ataque y está dispuesto a esperar a Sandro, pero no es el único que está en la partida. El Valencia y el Sevilla también están pujando fuerte por hacerse con sus servicios y la situación es bastante distinta a la que se vive en Martiricos. Los valencianos luchan por acabar entre los cuatro primeros de la Liga, además de tener un mayor poder adquisitivo. Sin embargo, no pueden asegurar la titularidad a Sandro, algo que demanda el jugador para apurar sus últimas opciones de acudir al Mundial con España. También el Sevilla, que ya mostró su interés el pasado verano, lo quiere como refuerzo invernal. Y podría entrar en una operación para rebajar el precio por N'Zonzi, por el que el Evertón está muy interesado.

Allardyce, por lo tanto, está dispuesto a darle salida a Sandro ya que no es la primera vez que muestra su disconformidad con el rendimiento del canario. "No quiero aquí a nadie que no quiera estar. Pero siempre hay un precio que pagar y que el club lo acepte. No vamos a ser 'ingenuos' y vamos a dejar marchar a gente por un valor de mercado menor al que le corresponde. Si todos los jugadores son lo suficientemente honestos cuando hablen cara a cara conmigo me dirán si quieren quedarse o no. Quizás algunos quieren salir porque no han funcionado bien o porque no se han acoplado como pensaban. Pero, hasta entonces todos estos chicos tienen una oportunidad", decía el entrenador del Everton.



Salidas

En cualquier caso, el Málaga CF sigue pendiente de la evolución del mercado, donde por el momento ha completado dos operaciones -una de salida, la de Cecchini al León mexicano, y la llegada de Manuel Iturra-. Sin embargo, los esfuerzos también están centrados estos días en darle salida a varios jugadores. Cifu, Gonen, Jony y En-Nesyri siguen en la rampa de salida a la esperada de novedades. Todo ello sin que se haya abierto aún la ventana de fichajes, que será en los primeros días de enero.