Míchel recupera efectivos y la normalidad en el Ciudad de Málaga

Rolón, Chory, Rolan, Ricca y Gonen se unieron al grupo y ya está toda la plantilla al completo

Dicen que la tranquilidad está sobrevalorada, pero para el Málaga CF volver al trabajo de campo es también una forma de soltar tensiones y de comenzar a sumar en busca de la salvación. Y la jornada de ayer transcurrió sin sobresaltos, sin crispación y sin reivindicaciones por parte de la afición malaguista. Un día más en la «oficina» para cargar las pilas y mirar con optimismo de cara al encuentro contra el Espanyol del próximo 8 de enero.

Por lo tanto, Míchel pudo trabajar en el Estadio de Atletismo con la máxima concentración de sus jugadores y también con la mayoría de sus efectivos. Rolón, Chory Castro, Rolan, Ricca y Gonen regresaron de sus respectivos países y se unieron al grupo tras sus vacaciones navideñas. Todos ellos contaban con permiso del club pero ya se pusieron ayer a las órdenes del entrenador para comenzar el trabajo tras las vacaciones. El que no regresó fue Cecchini, que tras hacer oficial el Club León de México su cesión ya está fuera de la dinámica del Málaga CF. Eso sí, la entidad de Martiricos aún no ha oficializado el movimiento, aunque es evidente que ya no seguirá de blanquiazul hasta el año que viene, ya que no hay opción de compra en la operación.

El trabajo de ayer estuvo marcado por un calentamiento con circuito de fuerza en las galerías interiores, el balón y la estrategia. También hubo especial atención a los tocados o lesionados.

Diego González, que en la tarde del jueves trabajó en el gimnasio, se unió a la dinámica de grupo ayer al recuperarse de su proceso gripal. Peñaranda, por su parte, también trabajó en las galerías interiores del recinto al presentar un cuadro gripal. Otro de los jugadores que hizo labor específica fue Diego Rolan, que tras su viaje de vuelta y sus problemas en el tendón de Aquiles debe trabajar a menor ritmo. Miguel Torres y Adrián saltaron al césped con el readaptador Hugo Camarero avanzando en su reintegración.

Hoy habrá una nueva sesión de trabajo aunque por la mañana. El equipo también volverá a ejercitarse el domingo por la mañana para cerrar la semana con cuatro sesiones de entrenamiento.