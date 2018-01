El Málaga CF, atento a Guidetti

John Guidetti no está teniendo protagonismo en el Celta, aunque por el momento el conjunto gallego no tiene decidido dejarle salir.

John Guidetti no está teniendo protagonismo en el Celta, aunque por el momento el conjunto gallego no tiene decidido dejarle salir. Reuters

En Martiricos siguen soñando con Sandro, pero su llegada es casi inabordable pese a que el Valencia se cae de la puja.

El mercado invernal acaba de arrancar, pero las necesidades y las dinámicas han provocado que ya haya movimientos de rivales directos en sólo pocos días. El Málaga CF no es ajeno a ello y según apuntan desde Martiricos, la intención es la de reforzarse en los próximos días, puede que hasta en horas. El club avanza con sigilo en busca de refuerzos y pese a que ya ha acometido dos operaciones en lo que va de mercado invernal -la llegada de Manuel Iturra y la salida de Emanuel Cecchini-, aún queda mucho trabajo por hacer. Es por ello que la maquinaria está en marcha y la idea es que, al menos el próximo refuerzo, pueda estar a disposición de Míchel como muy tarde para el partido contra el Getafe.

Y las opciones son reales porque el Málaga ya tiene una ficha libre para salir al mercado en busca de «fichajes». Ése era un requisito indispensable, el de salir antes de entrar. Y ahora, con esa vacante, el club está moviendo ficha.

Uno de los nombres que la dirección deportiva del Málaga CF sigue con atención es el de John Guidetti. El delantero sueco del Celta es un viejo anhelo del conjunto blanquiazul y también de Mario Husillos, que lo tuvo en su agenda en su anterior etapa. No en vano, en el mercado invernal de 2014, Guidetti estuvo cerca de salir del Manchester City para recalar en Martiricos. No es la única vez que se le relaciona con el Málaga, ya que en verano de 2016 también estuvo cerca de poder venir, aunque con Arnau al frente de las operaciones.

En cualquier caso, Guidetti es una opción que aparece en el mercado porque el delantero sueco no quiere continuar en el Celta. Tiene en juego el Mundial de Rusia, donde su selección se ha clasificado y está encuadrada en un complejo Grupo F con Alemania, México y Corea del Sur. Para Guidetti es primordial jugar y tener minutos de ´vuelo´ antes de la cita mundialista, donde se supone que estará. Pero en el Celta no está encontrando ritmo de juego. En lo que va de Liga ha disputado sólo 107 minutos en ocho partidos. De hecho, ha jugado más en Copa -150 minutos y un gol-. La no salida de Maxi Gómez a China hace que el sueco tome la determinación de salir y Málaga podría ser una opción para él.

Pero no es la única, ya que hay media Liga-baja detrás del atacante. El Alavés parecía tener avanzadas las negociaciones días atrás y también estaría a la espera de que el Celta diese luz verde a su salida para acogerlo, pero el acuerdo no toma forma. Precisamente ayer el director deportivo del Levante también afirmaba que era un jugador por el que estaban interesados. Las Palmas también le tiene echado el ojo si se producen acontecimientos.

En caso de salir sería en calidad de cedido, ya que su contrato con el Celta concluye en junio de 2020 y la cláusula de rescisión se eleva a los 25 millones de euros. El propio jugador ya comentó, concentrado con su selección, que su situación era «insostenible». «La situación no es sostenible, no es buena, no estoy contento con ella. Es algo que se tiene que resolver y hemos empezado a afrontarlo. Cuando juego, lo hago bastante bien. Más no puedes hacer», afirmó en noviembre.



Sandro, complicado

Y es que el Málaga se fija en Guidetti sin perder de vista a Sandro Ramírez, pero consciente de la dificultad que entraña la posible llegada del canario. Pese a que el Valencia parece caerse de la puja tras decantarse por Vietto como su apuesta invernal para el ataque, la complejidad económica y la situación que atraviesa el Málaga colocan al conjunto blanquiazul con opciones reducidas de ser el destino de Sandro. El club intentará esperar hasta el final del mercado para ver si Sandro no encuentra destino y el Everton decide soltarlo, pero son numerosos los equipos que siguen de cerca su situación. El Sevilla es uno de ellos y su representante, Ginés Carvajal, lo habría ofrecido en el Sánchez Pizjuán. Pero también estan atentos en el Villarreal, que posiblemente se desprendan de Bakambu por 40 millones con destino al fútbol chino.