El Málaga CF espera el sí del jeque para fichar a Bueno

Míchel lo tuvo a sus órdenes en el Castilla

Alberto Bueno (Madrid, el 20 de marzo de 1988) está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Málaga CF. De hecho, el anuncio oficial podría llevarse a cabo en las próximas horas para convertirse en todo un regalo de Reyes para Míchel. Y es que el delantero del Oporto, que ha estado ejercitándose con el filial en los últimos meses y no juega un partido oficial desde la pasada temporada, es el elegido para reforzar el ataque blanquiazul de manera inminente, según apuntó este jueves Onda Cero Málaga y pudo confirmar este medio. Aunque Bueno sea el elegido y esté todo prácticamente acordado con el jugador y su club de procedencia, queda un escollo no menor, que es el de la confirmación por parte del jeque Al-Thani para cerrar su cesión.

El atacante, de 29 años de edad, estuvo en Málaga el pasado fin de semana negociando y haciendo exámenes médicos, y está como loco por firmar por el conjunto blanquiazul. Bueno quiere recuperar sensaciones como jugador tras dos años de capa caída. Su ilusión es máxima con el acuerdo y con la posibilidad de volver a jugar, además de hacerlo bajo la tutela de un técnico al que conoce. El acuerdo con el jugador es total y sólo falta el visto bueno del propietario.

El delantero tiene una dilatada experiencia en Primera, pero en sus dos últimas aventuras no tuvo suerte -el curso pasado en el Granada y en el Leganés-. En ambos equipos sólo marcó un gol.

Alberto Bueno tiene contrato con el Oporto hasta 2020, tiene una elevada ficha y no ha tenido fortuna en tierras lusas. Por eso que busque una nueva cesión ya que este curso no han contado con él. En verano, Bueno no encontró acomodo tras conocer de boca de su técnico que no contaban con él. Y por eso ha estado entrenando con el filial portugués, aunque no jugando.

Los avales de Bueno son de hace dos-tres temporadas, donde fue una de las sensaciones con el Rayo Vallecano -marcó 28 goles-. Y también en su etapa en el Valladolid. Ahí el atacante amasó protagonismo y goles. Sin duda, el delantero conoce la categoría ya que ha disputado 153 partidos en Primera con un total de 36 goles marcados.

Míchel conoce de sobra al delantero de su etapa en el Real Madrid Castilla. Con el entrenador malaguista en el banquillo llegó a jugar 31 partidos en Segunda. El Málaga necesita refuerzos en la delantera y Alberto Bueno está cerca de serlo. Aunque no será tampoco la última incorporación. El club sigue trabajando.