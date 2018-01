Ricca: "Quiero ayudar a los compañeros dentro del campo"

Fede Ricca pasó ayer por sala de prensa para mostrar sus impresiones tras superar sus lesiones y para lanzar varios mensajes sobre la actualidad del conjunto blanquiazul. Cuestionado sobre su ausencia, el lateral uruguayo espera comenzar a ayudar. «Siempre estar fuera del equipo, lesionado, a nadie le gusta. Obviamente se pasa mal y más cuando los resultados no se dan, porque siempre quieres estar con los compañeros y ayudando desde dentro del campo. Por suerte me he podido recuperar y a día de hoy estoy otra vez con mis compañeros entrenando».

El zaguero también habló sobre los encuentros que hay ahora en el calendario. «Lo tenemos muy claro, la situación en que estamos, pero el equipo está entrenando de la mejor manera tratando de estar todos unidos. Esperando en estos partidos que son vitales que nos vienen ahora tratar de conseguir resultados», dijo el charrúa.