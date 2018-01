Baraja, entrenador del Sporting, le abre la puerta a Jony: "Es muy querido, genera una conexión emocional con la afición"

Baraja luce una buena facilidad para el regate cuando se le pregunta por su carta a los Reyes Magos. "Si hay alguna posibilidad de crecer en el nivel del equipo y que haya más competencia se explorará", confiesa el técnico, en unas declaraciones que recoge el periódico asturiano La Nueva España, ante la posibilidad de movimientos en un mercado que define como "difícil". Aunque no da pistas, no ha podido evitar que las preguntas se centren en el posible regreso de Jony: "Es un jugador como otros muchos nombres que están saliendo". No obstante, reconoce que "es un chico que ha estado aquí, es muy querido y genera una conexión emocional con la afición y los compañeros". Este factor puede tener un peso importante en la decisión final del club. "Buscamos generar ilusión y mejorar el nivel", resume Baraja antes de sentenciar que "tenemos que creer que somos capaces de encontrar jugadores que nos den un plus".