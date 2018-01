Juankar no fue intervenido del cruzado y podría estar recuperado en tres meses

La lesión de Juan Carlos Pérez «Juankar» puede que no sea tan grave como en un primer momento se había especulado. El jugador blanquiazul, que se lesionó en el Santiago Bernabéu y que fue operado el pasado martes, fue diagnosticado en principio que tenía roto el cruzado de su pierna derecha. Sin embargo, según admitió ayer el propio jugador en la Cadena Cope, finalmente no fue intervenido de dicha lesión, por lo que la gravedad de su baja es menor de la esperada.

Eso puede provocar que Juankar no esté finalmente seis meses apartado de los terrenos de juego y sólo tres, por lo que podría reaparecer al final de esta campaña. Sería un caso extremo, ya que por el momento el jugador no tiene ficha en la plantilla, ya que el club lo dio de baja por lesión grave e inscribió en su lugar a Ignasi Miquel. Tendría el Málaga que dejar una ficha libre para él tras este mercado invernal si realmente puede y quiere reaparecer antes de que acabe la temporada.

«Estoy muy animado. No tuvieron que operarme el ligamento cruzado, sólo el menisco. Si todo va bien volveré en 3 meses. Ha sido el mejor regalo de Reyes que me podían dar. Hablé con Husillos para que me dejara ficha libre. Él sabe perfecto su trabajo. No hay prisas por volver. Antes de entrar al quirófano me hicieron una resonancia y me dijeron que tenía buena pinta. Y una vez que abrieron la rodilla decidieron no tocar el cruzado. Ahora todo cambia. Me han mandado muchos mensajes y sé que la gente está de mi lado», argumentó el jugador blanquiazul, que ya ha comenzado su cuenta atrás.