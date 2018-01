Miquel e Iturra opositan a la titularidad contra el Espanyol

Ambos jugaron en el teórico ´equipo A´ el jueves

No es una revolución, pero sí unos pequeños ajustes en el once. Míchel prepara un par de retoques en el equipo que saldrá mañana en escena contra el Espanyol, en lo que también supondrá el primer partido del año 2018. El Málaga será el último equipo de Primera División en estrenarse de manera oficial, pero ya tuvo la oportunidad de testarse su nivel -no sin mucho brillo, por cierto- el pasado jueves en el amistoso contra el Hamburgo, que acabó perdiendo 1-2. Y a tenor de las pruebas de Míchel ante los germanos y de cómo se ha desarrollado la semana, Ignasi Miquel y Manuel Iturra tienen visos de ser los elegidos contra los catalanes para salir de inicio.

A priori no parecen dos grandes novedades, ya que Iturra entraría por Kuzmanovic, que a su vez entró en Vitoria por el sancionado Adrián, mientras que Miquel ya debutó contra los vascos, aunque también propiciado por las lesiones y sanciones.

El cambio del centrocampista chileno parece evidente si no está Adrián. Y de hecho, puede que incluso también acabe jugando más adelante con Recio y el madrileño, por lo que Míchel renunciaría a un delantero. Pero la cuestión es que Iturra ofrece más que Rolón o que Kuzmanovic, que han mostrado estar en un nivel muy bajo para ser titulares en el Málaga CF. El jueves ya jugó toda la segunda mitad y demostró algunas de sus cualidades como son la colocación, la entrega y, sobre todo, la defensa. Ofrece lo que el equipo necesita. Queda esperar, por lo tanto, que sea titular aunque ayer su «fichaje» no aparecía en la lista de la web de LaLiga, pero desde el club afirman que no hay ningún problema en su inscripción al respecto.

El otro jugador que apunta a titular es Miquel, que le habría comido la tostada a Baysse. El francés no ha encontrado la seguridad requerida para no cometer errores y ahora Miquel estaría cerca de contar su estreno en La Rosaleda.

Así, la única incógnita que rodea al equipo titular de mañana podría ser en el flanco izquierdo. Míchel siempre ha destacado el compromiso de Fede Ricca, pero quizás el técnico apueste por seguir apurando su vuelta a los terrenos de juego. Cabe la posibilidad de que siga contando con Diego González en el once titular.

El resto parecen fijos ya que a Rolan no se le espera y también a expensas de cómo esté Borja, tocado en un gemelo. Keko, Recio y Chory se mantienen en el centro del campo, mientras que Peñaranda lo hará en la punta de ataque.