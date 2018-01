El malaguista Roberto: contra su pasado y ¿su futuro?

El de esta noche será un partido muy especial para Roberto Jiménez, portero del Málaga CF, el más destacado del equipo en lo que va de curso y que llegó este verano procedente del Espanyol en calidad de cedido y con una cláusula de compra obligatoria por parte de los malaguistas en el caso de que no baje a Segunda División.

El escenario del descenso es algo que no contempla Roberto, que ya dijo recientemente en una entrevista a La Opinión que no se le pasa por la cabeza otra cosa que no sea seguir en Primera con el conjunto blanquiazul. Él es feliz en Málaga, se siente importante y no contempla regresar al Espanyol a final de temporada.

Roberto no tuvo suerte en su anterior etapa en el cuadro catalán. Quique no le dio «bola» y casi no jugó, aunque esta temporada ha vuelto a demostrar en el Málaga que es un portero de plenas garantías para Primera División.

En todo caso, Quique Sánchez Flores sigue teniendo problemas bajo palos en este curso, donde está teniendo una fuerte pugna entre Pau López, titular hasta ahora en Liga; y Diego López, guardameta con más galones y que viene actuando en Copa del Rey. «Ambos están funcionando.No soy capaz de estar constantemente diciendo quién va a jugar. Los dos tienen mi confianza», aunque no desveló quién de los dos jugará esta noche.