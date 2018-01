Quique: "El Málaga no está muerto"

Quique Sánchez Flores, entrenador del RCD Espanyol, manifestó tras ganarle al Málaga CF por 0-1, que no ve al Málaga en Segunda División porque el equipo "no está muerto" y defendió el trabajo de Míchel y dijo que "tiene mérito". "Este equipo no está muerto ni mucho menos. Este equipo genera ocasiones y fútbol. En el contexto de una situación de máxima ansiedad, los jugadores no están preparados para jugar así. Por historia necesitan estar en Primera. Lo que maneja Míchel es complicado y tiene mérito estar al frente de este equipo y templar. En ocasiones no es fácil hacerlo", manifestó Sánchez Flores respecto a la situación del Málaga y de su rival.

El exfutbolista explicó que se marchaba muy contento porque éste es el primer triunfo del equipo espanyolista lejos de casa en toda la Liga. "El resultado tiene mucho mérito, era difícil jugar aquí, a pesar de la situación del equipo. Hemos jugado 10 minutos buenos, salimos tranquilos. Sufrimos en las pérdidas en campo propio. Concedimos tres o cuatro transiciones muy rápidas y no me gustó esa fase del partido. Nos hubiese gustado tener más ocasiones, le metimos nerviosismo al rival. El rival ha hecho mucho mérito. Hemos hecho un partido serio, ante un rival con jugadores muy buenos y nos ha forzado al máximo. Fue un partido parecido al de la pasada temporada. Nos hemos defendido bien, con orden, sin excentricidades, y hemos jugado el partido con inteligencia", prosiguió.

Y continuó hablando del partido. "Hemos ido quitándole gas al Málaga. Hemos hecho mejores partidos en los que no hemos ganado y en el fútbol no se puede controlar todo. Los días que no jugamos bien nos quejamos, pero ahora tenemos 23 puntos, a pocos puntos de posiciones muy buenas. Hemos empatado en San Sebastián, Villarreal o Las Palmas y teníamos la sensación de que no ganábamos. Mentalmente es bueno conseguir los tres puntos y sumar de tres en tres. Estamos en la Liga que nos gusta. Estoy muy satisfecho del trabajo", resumió Sánchez Flores, que quitó hierro a la tángana del final. "El Málaga tiene buenos chicos, es entendible".