La Federación de Peñas le pide a Al-Thani la destitución de Míchel

La afición del Málaga CF ha dicho basta. Si La Rosaleda fue un clamor contra el jeque Al-Thani, Míchel y los jugadores tras certificarse la derrota del conjunto blanquiazul ante el Espanyol, este martes la Federación de Peñas Malaguistas ha pedido al propietario blanquiazul la destitución del técnico. Ha sido a través de una carta abierta dirigida al mandatario catarí, donde los peñistas consideran que el entrenador no está capacitado para luchar por la permenencia y solicitan al jeque un cambio drástico en el banquillo.



"Capítulo aparte merece nuestro entrenador Michel. Cierto es que las prisas no son buenas consejeras, ni somos partidarios de la destitución de un entrenador a las primeras de cambio, pero la trayectoria de once puntos sobre cincuenta y cuatro disputados y la eliminación en la Copa del Rey por un equipo de inferior categoría, con todos nuestros respetos para el C.D. Numancia, nos hacen difícil entender que todavía siga dirigiendo a un equipo, que deambula por el terreno de juego, y sin el más mínimo atisbo de sacarlo del pozo en el que se encuentra sumergido. La decisión, ya que de él no parte dimitir, está en su mano sr. Al Thani, y aun sabiendo que sustituirlo, no garantiza que se solucionen los problemas, al menos debería intentarlo", reza el comunicado.





En ese sentido, creen que losy echan en falta "mano dura" para reconducir la situación en un momento tan complejo. Los jugadores tampoco se van de rositas y para los peñistas también tienen su parte de culpa. "Creemos que los mimos y halagos hacia la plantilla de jugadores los han debilitado y alguien debe dar un "puñetazo" sobre la mesa. No por regañar a alguien, que hace mal las cosas, se le quiere menos., ellos son los que saltan al césped y los máximos responsables de la situación y les exigimos un cambio de actitud, sobre todo a que ellos que gozan de mayor aptitud y que creen que con eso es suficiente. Evidentemente generalizar acarrea injusticias y. A estos últimos les pedimos que no cejen en su empeño de contagiar a los demás".Además, la Federación de Peñas también le da un tirón de orejas a Al-Thani , al que. Así, le culpan de la mala gestión en las últimos meses por la "descapitalización" de la plantilla sin buscar recambios de garantías. "Ya sabemos que en fútbol, no siempre dos más dos suman cuatro, ya que depende de muchos factores el resultado de un encuentro y a los aciertos y errores propios se suman los del rival o los de quien arbitre, pero los que se cometen en la gestión del club, dando por supuesto que sin mala fe, deben intentar corregirse con diligencia y a veces da la impresión de inacción en la toma de decisiones"."Usted, sr. Presidente, nos llevó a tocar el cielo, deportivamente hablando, e ilusionarnos con un crecimiento a todos los niveles, nunca antes disfrutados por esta sufrida afición, pero cual castillo de naipes,hasta llegar a la caótica situación que padecemos en la actualidad. Nuestro Málaga, como dice la canción, "se me va, como el agua entre las manos se me va" y de usted depende, poner debajo un cubo que la recoja", prosigue el comunicado firmado por los peñistas."Somos conscientes, de que la mayoría de los clubes venden a sus mejores jugadores, esa es una la ley no escrita del fútbol, pero lo mínimo exigible es un retorno importante de parte de esas ventas, en forma de futbolistas de nivel que suplan a los que se han marchado, y bien porhablando y la consecuencias palpables han sido ir bajando puestos en la clasificación final de la últimas temporadas".Por otro lado, el colectivo blanquiazul le pide explicaciones a Al-Thani por la tardanza en la construcción de las obras de La Academia. "Tampoco entendemos, a menos que se nos explique de forma convincente,, una vez superados los farragosos trámites burocráticos, tantas veces criticados por todo el malaguismo, empezando por usted mismo".Por último, la Federación de Peñas asegura que seguirá apoyando al equipo en busca de la permanencia hasta que haya opciones de salvación, pero exige al jeque que tome medidas y responsabilidades para todos los colectivos dentro del club. " Con sesenta puntos por disputar todavía, no podemos tirar la toalla y por nuestra parte no va a quedar, mientras haya posibilidades de mantener la categoría, animando durante los noventa y tantos minutos que duren los partidos y dando nuestro apoyo al club de nuestros amores, pero eso sí, exigiéndoles lo máximo a cada uno de los que se enfunden la camiseta. Todavía, todos unidos,, pero es usted sr. Al Thani, como presidente de nuestro club, quién. Por favor, ponga el cubo bajo las manos y recoja el agua.".