El Málaga CF y el Girondins de Burdeos ultiman el traspaso de Paul Baysse

Paul Baysse tiene las horas contadas en el Málaga CF. Salvo giro inesperado de los acontecimientos, el conjunto blanquiazul y el Girondins de Burdeos concretarán en las próximas horas el traspaso del central francés, que volverá a la Liga Francesa tras seis meses en el fútbol español. Así se lo han confirmado a La Opinión fuentes de la negociación, que apuntan al gran interés de la entidad gala por hacerse con los servicios del zaguero.

Así, aunque no ha trascendido aún el montante de la operación, el Málaga se embolsará por el traspaso del futbolista una cantidad cercana al millón de euros, después de rechazar una primera propuesta de 750.000 euros, desvelada ayer por Radio Montecarlo. En esta emisora habló ayer el presidente del Girondins, Stephane Martin, que confirmó el interés por Baysse aunque trató de jugar al despiste. "Baysse es una opción como otras. Forma parte de una lista de jugadores. Todos me hablan de Baysse, pero no es más prioridad que el resto. Tenemos que avanzar en varias operaciones al mismo tiempo. Es algo similar a lo de Mitrovic (Newcastle) pero en su caso es más complicado negociar con los ingleses)", dijo el dirigente galo.

Por su parte, Míchel González, entrenador del Málaga CF, ya confirmó ayer los contactos y aseguró que tuvo una conversación con Mario Husillos, director deportivo de la entidad, sobre lo que opinaba acerca de un posible traspaso de Baysse. "Es algo que le compete al director deportivo. Yo le he trasladado mi opinión", zanjó.

En todo caso, parece que todas las partes están conformes con los términos de la operación. El jugador regresará a su ciudad natal, donde reside toda su familia y se crió como futbolista. Además, el Girondins ganará experiencia con un futbolista veterano y que conoce la Liga francesa a la perfección. Por su parte, el Málaga ingresará un buen dinero por un futbolista que llegó libre en verano y liberará un importante sueldo, que permitirá tener más margen a la hora de fichar en este mercado invernal.

Baysse tiene contrato con el Málaga hasta 2020, ha jugado 15 partidos de Liga y uno de Copa con el Málaga y ha marcado un gol. Ya no jugó ante el Espanyol, donde Míchel ha preferido contar con Ignasi Miquel, recien llegado procedente del Lugo.

Con la salida de Baysse, el Málaga deberá acometer el fichaje de un nuevo central, además de seguir peinando el mercado en busca de un delantero centro -Sandro es el principal anhelo de Míchel- y otro medio centro si las condiciones económicas lo permiten.