Alberto Bueno: "Puedo aportar calidad en los minutos que juegue"

Alberto Bueno, delantero madrileño de 29 años, ha sido presentado este mediodía como nuevo jugador del Málaga CF. El ariete, que llega cedido hasta junio procedente del Oporto, se convierte en el tercer fichaje del conjunto blanquiazul en el mercado invernal tras las incorporaciones de Miquel e Iturra.

Así, el flamante fichaje ha explicado las razones por las cuales ha elegido el Málaga. "Persoanlemnte me muevo por sensaciones, por nuevos retos. Málaga es una gran ciudad y un gran club. Es un reto complicado pero lo encaro con estusiamo. Es el momento de venir aquí, hay mimbres para revertir la situación y hacer cosas bonitas", ha dicho durante su presentación.

En ese sentido, Bueno ha analizado sus primeros horas en el conjunto blanquiazul. "Encantado por el recibimiento de todos. Soy una persona que intento fijarme en todos los detalles, vi una buena dinámica de trabajo y enfocada a lo que nos estamos jugando, que es mucho. Tenía muchas ganas de ponerme a trabajar".

Y ha tenido más palabras de elogio para la entidad de Martiricos, donde ya estuvo cerca de recalar antes de fichar por el Oporto en 2015. "Siempre he tenido al Málaga como un club de referencia en Primera. Por su estilo, por cómo es. Estuve cerca de venir. No he encontrado una estabilidad, no ha sido una etapa fácil. Estoy muy ilusionado por esta nueva etapa en mi vida".

El delantero ha querido explicar cuál era su situación en el Oporto, donde estaba apartado del equipo y entrenando con el filial. "Mi situación en Oporto era muy sencilla. No salí en verano por no acceder a varias situaciones de mercado. Estaba entrenando con el filial y sin poder entrar en el primer equio por más que peleaba. Me he centrado en cuidarme para tener una opción en el mercado invernal. Soy futbilista y me encanta lo que hago".



Bueno es un veterano para la Liga española, conoce el fútbol patrio y sabe lo que puede aportar al equipo. "No soy un jugador nuevo para la Liga, la gente me conoce. Puedo aportar ayuda al grupo, muchas ganas y aportar calidad en los minutos que juegue".

Además, conoce a Míchel González de su etapa en el Castilla y también a Adrián, al que le une una estrecha amistad. "Me motiva que es un gran club y el reto. Que esté Míchel, que nos conocemos, creo que era buena oportunidad. También Adrián es un amigo personal. Lo que sí es remarcable que tanto los que conocía como los nuevos para mí me han recibido con los brazos abiertos y saben que vengo a aportar".

En todo caso, Bueno ha aclarado que su cesión al Málaga no trae consigo una opción de compra. "Son seis meses, es el contrato que se ha marcado. Esperemos que salga bien y ojalá sean más y encuentre esa estabilidad".

Desde que pasó reconocimiento médico hasta que se hizo oficial su fichaje el martes por la tarde pasaron 10 días. Mucho tiempo en el que Bueno estaba ansioso por entrenar con el equipo. "Estuve pasando reconocmiento médico el día 30, tenía permiso del club. Faltaban flecos. Lo viví con un poco de intranquilidad en lo deportivo, porque en lo demás estaba muy tranquilo. Quería ayudar, entrenar y ser uno más".

Y se ha mostrado sincero a la hora de valorar su estado físico, asegurando que le falta ritmo de competición y un tiempo para ponerse a tono. "Vengo entrenando con el filial del Oporto, he intentado estar lo mejor que puedo y me falta ritmo de competición, es una obviedad. Intento ser una opción para cuando lo necesite, pero necesito un pequeño periodo pero si el míster lo considera estaré disponible".

Por último, el ariete ha comentado que prefiere jugar por detrás del punta antes que de "9" puro. "Donde más cómodo me encuentro es jugando por detrás del delantero. Más allá de los números, es donde me gusta participar. Ojalá pueda dar muchas asistencias y marcar muchos goles. El trabajo diario me llevará a poder ayudar".

Por su parte, Mario Husillos, director deportivo del club, ha valorado el fichaje de Alberto Bueno y le ha deseado suerte en su nueva etapa como blanquiazul. "Analizar a Bueno Ees bastante simple, es un futbolista que estaba en la idea del club hace años. Hablé con él antes de irse a Oporto, pero era imposible en ese momento. El jugador que tiene fútbol queda claro en mi cabeza y lo he seguido hasta ahora. Es el momento ideal para él ahora porque Míchel también le conoce. Es una alegría tenerlo, gracias a Alberto por elegir el Málaga".